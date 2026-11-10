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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بورسعيد يستعرض مستجدات العمل بمشروع تطوير إستاد النادي المصري

محافظ يصدق على صرف 50 مليون جنيه دفعة جديدة لدعم المشروع وتسريع وتيرة التنفيذ
محافظ يصدق على صرف 50 مليون جنيه دفعة جديدة لدعم المشروع وتسريع وتيرة التنفيذ
محمد الغزاوى

استقبل اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، اللواء خالد ماضي، رئيس مجلس إدارة شركة وادي النيل،  والمهندس محمد كساب، مدير مشروع تطوير استاد النادي المصري، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لمستجدات العمل بالمشروع والوقوف على معدلات التنفيذ ومناقشة الموقف التنفيذي للأعمال الجارية

محافظ بورسعيد يصدق على صرف 50 مليون جنيه دفعة جديدة لدعم المشروع وتسريع وتيرة التنفيذ

وخلال اللقاء، جرى استعراض آخر تطورات العمل بمشروع تطوير استاد النادي المصري، ومناقشة متطلبات المرحلة الحالية، بما يسهم في دفع معدلات الإنجاز وتسريع وتيرة التنفيذ، مع التأكيد على أهمية استمرار التنسيق بين المحافظة والشركة المنفذة وتذليل أي معوقات قد تواجه سير العمل

وفي إطار حرصه على توفير سبل الدعم اللازمة لاستكمال المشروع، صدّق محافظ بورسعيد على صرف دفعة مالية جديدة بقيمة 50 مليون جنيه، دعمًا لأعمال التطوير، ومساهمةً في تسريع معدلات التنفيذ ودفع العمل بالمشروع، بما يعكس اهتمام المحافظة بإنجاز هذا المشروع الرياضي المهم، الذي يمثل أحد المشروعات الحيوية لأبناء بورسعيد وجماهير النادي المصري

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