محافظ بورسعيد يوقع 6 عقود تمليك لقطع أراضٍ بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد

وقع اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، اليوم، 6 عقود تمليك لقطع أراضٍ بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، لصالح عدد من الشركات العاملة في الأنشطة الصناعية المختلفة، بما يدعم استقرار المشروعات القائمة ويعزز فرص التوسع والإنتاج.

جاء ذلك تزامنٱ مع جهود محافظة بورسعيد ، لدعم القطاع الصناعي وتشجيع الاستثمار وتوفير بيئة جاذبة للمستثمرين.

أبو ليمون: دعم المستثمرين وتوفير المناخ الملائم للتوسع في المشروعات الصناعية

وذلك بحضور اللواء محمد بصلة، مدير المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، والمستشار أحمد سحيم، مستشار المحافظة للاستثمار، وأصحاب المصانع.

وأكد محافظ بورسعيد ، أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بتهيئة المناخ المناسب للاستثمار الصناعي، وتقديم أوجه الدعم والتيسيرات للمستثمرين، بما يسهم في دفع عجلة الإنتاج، وتعزيز قدرات المصانع، وفتح آفاق جديدة للتوسع في الأنشطة الصناعية المختلفة، فضلًا عن دعم الاقتصاد المحلي وتوفير المزيد من فرص العمل لأبناء المحافظة.

وأشار المحافظ، إلى استمرار جهود المحافظة في تذليل العقبات أمام المستثمرين، والتنسيق مع الجهات المعنية لتيسير الإجراءات اللازمة، بما يعزز مكانة بورسعيد كإحدى المناطق الواعدة للاستثمار الصناعي، ويدعم خطط الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.