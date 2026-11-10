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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

المستحقات المتأخرة سبب رفض لاعبي الزمالك حضور حفل الألبوم الرقمي

الزمالك
الزمالك
عبدالله هشام

كشف الإعلامي خالد الغندور كواليس نادي الزمالك، حالة من الغضب والاستياء بين لاعبي الفريق الأول، بسبب عدم حصولهم على مستحقاتهم المالية، وهو ما انعكس على موقفهم من تلبية دعوة حضور حفل إطلاق أول ألبوم رقمي للنادي، والذي أقيم أمس بأحد الفنادق.

وقال الغندور خلال تصريحات لبرنامجه ستاد المحور أن معظم لاعبي الفريق رفضوا حضور الحفل، بسبب استيائهم من إقامة مثل هذه الفعاليات والإنفاق عليها، في الوقت الذي لم يحصلوا فيه على مستحقاتهم المالية، ولم يتم تنفيذ الوعود التي حصلوا عليها من إدارة النادي.

وتابع الغندور أن الأمر لم يتوقف عند اللاعبين فقط، بل امتد إلى الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال، الذي يتفهم موقف اللاعبين ويتضامن مع حالة الغضب الموجودة بينهم، في ظل تأخر صرف المستحقات.

وأضاف الغندور أن لاعبي الزمالك لم يحصلوا حتى الآن على أي مبالغ من مستحقات الموسم الجديد، رغم الوعود السابقة بصرفها، مع تحديد الأول من ديسمبر المقبل كموعد أقصى للوفاء بهذه الالتزامات المالية.

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