قضايا سابقة.. 69 مليون جنيه في طريقها إلى خزينة نادي الزمالك

كشف الإعلامي أمير هشام عن تطورات جديدة في ملف استرداد الأموال داخل نادي الزمالك، مؤكدًا اقتراب عودة مبالغ مالية تصل إلى نحو 69 مليون جنيه إلى خزينة النادي خلال الفترة المقبلة، مع احتمالية زيادة المبلغ.

وأوضح أمير هشام، خلال تصريحات تلفزيونية، أن أحد أعضاء مجلس إدارة الزمالك السابقين سيقوم برد مبلغ يُقدر بنحو 65 مليون جنيه، بما يعادل قرابة مليون دولار، وتتعلق هذه الأموال بقضايا سابقة مرتبطة بنادي ماريتيمو البرتغالي ومحمد إبراهيم، لاعب الزمالك السابق.

وأضاف أن إحدى الموظفات السابقات بالنادي، والتي كانت تعمل بالإدارة المالية، سترد مبلغ 4 ملايين جنيه خلال الأيام المقبلة، بعدما سبق لها سداد 4.5 مليون جنيه، ليصل إجمالي المبالغ التي ستردها إلى 8.5 مليون جنيه.

وتأتي هذه التطورات في إطار التحقيقات المتعلقة بملفات مالية سابقة داخل النادي، وسط ترقب لانتعاشة مالية مرتقبة قد تسهم في دعم خزينة الزمالك خلال الفترة المقبلة.