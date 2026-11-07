تجديد أم استمرار؟.. الزمالك يفتح الباب أمام رحيل أحمد فتوح في يناير

كشف الإعلامي أمير هشام عن تطورات جديدة بشأن مستقبل أحمد فتوح، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، وموقف الإدارة من رحيله خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال أمير هشام، خلال تصريحات تلفزيونية، إن مسؤولي الزمالك يتجهون للموافقة على بيع أحمد فتوح في يناير المقبل، في ظل عدم وجود رغبة قوية لدى الإدارة لتجديد عقد اللاعب، خاصة مع اقتراب نهايته بنهاية الموسم الحالي.

وأضاف أن إدارة الزمالك أصبحت منفتحة على رحيل أحمد فتوح مقابل أي عرض مالي، لتجنب خسارة اللاعب مجانًا في الصيف المقبل، حال عدم التوصل إلى اتفاق بشأن تجديد عقده.

وأشار إلى أن الزمالك سبق أن رفض، قبل عدة أسابيع، عرضًا من أحد الأندية الليبية للتعاقد مع أحمد فتوح مقابل مليون دولار، إلا أن موقف الإدارة قد يشهد تغييرًا خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وفي سياق آخر، أوضح أمير هشام أن أحمد فتوح كان من المفترض أن يشارك في التشكيل الأساسي للزمالك خلال مباراة اليوم، لكنه تعرض لشد في العضلة الخلفية أثناء عمليات الإحماء، وفقًا لما أعلنه الجهاز الطبي للفريق.

كما عانى اللاعب من نزلة برد شديدة، تسببت في مغادرته ملعب المباراة وعدم مشاركته، ليغيب عن المواجهة رغم وجوده ضمن حسابات الجهاز الفني.

وبذلك، يظل مستقبل أحمد فتوح مع الزمالك مفتوحًا على جميع الاحتمالات، في انتظار ما ستسفر عنه تحركات الإدارة خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

