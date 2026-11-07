أحمد سليمان يثير غصب جماهير الأهلي: أتمنى فوز بيراميدز على الأحمر

كشف أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، عن الفريق الذي يتمنى فوزه في المواجهة المرتقبة بين الأهلي وبيراميدز، مؤكدًا أن انتصار الفريق السماوي سيكون في مصلحة القلعة البيضاء، في ظل الصراع على لقب الدوري المصري الممتاز.

وقال أحمد سليمان، خلال تصريحاته ببرنامج «اللعيب» المذاع عبر قناة «MBC مصر»، إن مباراة الأهلي وبيراميدز ستكون مكسبًا لنادي الزمالك أيًا كانت نتيجتها، قبل أن يوجه له الإعلامي مهيب عبد الهادي سؤالًا مباشرًا بشأن الفريق الذي يتمنى فوزه، ليرد قائلًا: «بيراميدز يكسب».

ودخل مهيب عبد الهادي في حوار ساخر معه، متعجبًا من اختياره بيراميدز رغم أن فوز الأهلي قد يساعد الزمالك على الاقتراب من المتصدر، ليرد سليمان بأن الأهلي سيظل منافسًا مباشرًا للزمالك حتى نهاية الموسم.

وأضاف عضو مجلس إدارة الزمالك أن جماهير القلعة البيضاء كان لها دور مؤثر في حصد النقاط خلال الموسم الماضي، موضحًا أن حضورها المكثف في المباريات السبع الأخيرة منح اللاعبين دفعة قوية، ووصل الأمر إلى قيام الجماهير بدور تحفيزي يشبه دور المدير الفني، من خلال توجيه اللاعبين ومطالبتهم بالضغط على المنافس.

وأشار سليمان إلى أن المراحل الأخيرة من مسابقة الدوري تشهد صراعًا قويًا على النقاط، وأن الفريق الذي يستطيع الحفاظ على نتائجه وتجنب فقدان النقاط يمتلك فرصة أكبر لحسم اللقب.

وتابع أن الأهلي وبيراميدز فقدا نقاطًا مؤثرة خلال مشوار الدوري، بعدما تعثر الأول أمام زد وسيراميكا، بينما أهدر الفريق السماوي نقاطًا في مباريات أخرى، مؤكدًا أن تفاصيل الجولات الأخيرة تصنع الفارق في سباق المنافسة على البطولة.

وفي سؤال آخر من مهيب عبد الهادي بشأن الفريق الذي سيشجعه حال انحصار المنافسة على لقب الدوري بين الأهلي وبيراميدز، حسم أحمد سليمان موقفه مجددًا، مؤكدًا أنه يتمنى تتويج بيراميدز بالبطولة.

وبرر سليمان اختياره قائلًا إن الأهلي يمثل المنافس المباشر للزمالك، موضحًا أن استمرار انتصارات الفريق الأحمر يؤدي إلى زيادة أرقامه وإحصائياته مقارنة بالقلعة البيضاء، وهو ما يجعله يفضل ابتعاد الأهلي عن حصد المزيد من البطولات.

