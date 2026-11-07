بسبب سرعة الرياح .. إلغاء رحلات البالون الطائر بالأقصر حفاظا على سلامة السائحين

قررت سلطات الطيران المدني إلغاء رحلات البالون الطائر بمحافظة الأقصر، اليوم، بسبب سوء الأحوال الجوية وارتفاع سرعة الرياح، وذلك عقب التحذيرات الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، في إجراء احترازي للحفاظ على سلامة السائحين وأطقم الطيران.

وجاء قرار إلغاء الرحلات في ظل عدم ملاءمة الظروف الجوية للإقلاع، خاصة مع ارتفاع سرعة الرياح واتجاهها ناحية الشرق، وهو ما يؤثر على حركة البالونات ومسارات تحليقها، ويحول دون توافر اشتراطات السلامة اللازمة لتنفيذ الرحلات الجوية فوق البر الغربي بالأقصر.

ومن جانبه، أوضح الكابتن طيار وائل أحمد، طيار البالون ومدير السلامة الجوية، أن إلغاء الرحلات جاء التزاما بقواعد السلامة الجوية والإجراءات المنظمة لعمليات الطيران، مشيرا إلى أن سرعة الرياح واتجاهها من العوامل الرئيسية التي تتحكم في السماح بإقلاع البالونات، وأن أي تغيرات جوية قد تؤثر على سلامة الرحلة تستوجب وقف الطيران فورا.

وأكد أن سلامة السائحين والطيارين وأطقم التشغيل تأتي في مقدمة الأولويات، وأن استئناف الرحلات مرهون بتحسن الأحوال الجوية واستقرار سرعة الرياح واتجاهاتها، والتأكد من توافر الظروف الفنية والجوية الآمنة للإقلاع.

وتعد رحلات البالون الطائر غرب الأقصر من أبرز الأنشطة السياحية التي تحظى بإقبال كبير من السائحين من مختلف دول العالم، حيث تتيح لهم مشاهدة المعالم الأثرية والطبيعية للمدينة من السماء، خاصة مع شروق الشمس، إلا أن التقلبات الجوية تظل عاملا حاسما في تحديد انتظام الرحلات، حفاظا على أعلى معدلات السلامة.