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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وزير التخطيط يختتم زيارته للأقصر بجولة في مستشفى القرنة والمدرسة اليابانية

أحمد رستم: زيادة مخصصات الصحة 25% والتعليم 11.5%.. والتنسيق مستمر مع المحافظة لتسريع تنفيذ المشروعات
أحمد رستم: زيادة مخصصات الصحة 25% والتعليم 11.5%.. والتنسيق مستمر مع المحافظة لتسريع تنفيذ المشروعات
شمس يونس

اختتم الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، زيارته الميدانية لمحافظة الأقصر، اليوم الجمعة، بجولة تفقدية بمنطقة البر الغربي، تابع خلالها مستجدات تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية، شملت مستشفى القرنة المركزي، والمدرسة المصرية اليابانية، إلى جانب أعمال تطوير كورنيش النيل بالبر الغربي.

ورافق الوزير خلال الجولة المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، وعدد من القيادات التنفيذية بوزارة التخطيط والمحافظة، حيث جرى استعراض الموقف التنفيذي للمشروعات ومعدلات الإنجاز، والوقوف على ما تحقق في الأعمال الجاري تنفيذها.

وأكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المشروعات الصحية والتعليمية الجاري تنفيذها بمحافظة الأقصر تعكس اهتمام الدولة بتطوير الخدمات الأساسية، ووضع قطاعي الصحة والتعليم على رأس أولويات خطط التنمية، باعتبارهما من أهم محاور الاستثمار في الإنسان وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

وأوضح رستم أن الدولة تولي اهتماما خاصا بمتابعة تنفيذ المشروعات في هذين القطاعين، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبمتابعة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مشددا على أهمية توفير الاعتمادات المالية والدعم اللازم، والالتزام بالجداول الزمنية المحددة، بما يضمن دخول المشروعات الخدمة وتحقيق الاستفادة الفعلية منها.

وأشار إلى أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري تضمنت زيادة مخصصات قطاع الصحة بنسبة 25%، لدعم استكمال المرحلة الثانية من المشروع القومي للتأمين الصحي الشامل، والتوسع في ضم محافظات جديدة للمنظومة، فضلا عن استكمال أعمال تطوير ورفع كفاءة المستشفيات القائمة.

وفي قطاع التعليم، لفت الوزير إلى زيادة مخصصات التعليم قبل الجامعي بنسبة 11.5%، بما يدعم تطوير منظومة التعليم العام والفني، والتوسع في إنشاء 100 مدرسة مصرية يابانية جديدة، إلى جانب التوسع في المدارس الفنية ومدارس التكنولوجيا التطبيقية بالتعاون مع القطاع الخاص، لإعداد كوادر مؤهلة تلبي احتياجات سوق العمل.

وفي ختام جولته، أعرب وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية عن تقديره للجهود التي تبذلها محافظة الأقصر بقيادة المهندس عبد المطلب عمارة، مثمنا التعاون القائم بين الوزارة والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، ومؤكدا استمرار التنسيق المشترك لتذليل أي معوقات أمام المشروعات الجاري تنفيذها، وتوفير الاحتياجات والاعتمادات اللازمة للانتهاء منها في أسرع وقت، بما ينعكس على تحسين الخدمات المقدمة لأهالي الأقصر.

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