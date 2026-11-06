النائب سيد عبد الجليل يعقد لقاءً جماهيريًا بأهالي فايد للاستماع إلى مطالبهم وشكاواهم

عقد النائب سيد عبد الجليل، عضو مجلس النواب والأمين المساعد لحزب مستقبل وطن بمحافظة الإسماعيلية، لقاءً جماهيريًا مع عدد من أهالي مركز ومدينة فايد، للاستماع إلى مطالبهم وشكاواهم والتعرف على احتياجاتهم في مختلف القطاعات الخدمية.

جاء ذلك في إطار حرصه على تعزيز التواصل المباشر مع المواطنين.

جاء اللقاء بحضور الدكتور شاكر صالح، أمين حزب مستقبل وطن بمركز فايد، وحسين دياب، أمين التنظيم بالمركز، و عدد من أعضاء أمانة الحزب.

وشهد اللقاء استعراضًا لمجموعة من المطالب والشكاوى التي طرحها المواطنون، حيث جرى حصرها تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، والتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية للعمل على سرعة الاستجابة لها، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة لأهالي مركز ومدينة فايد.

وأكد اللقاء أهمية استمرار التواصل الميداني مع المواطنين، باعتباره أحد المحاور الرئيسية للتعرف على احتياجاتهم ونقل مطالبهم والعمل على إيجاد حلول عملية لها.