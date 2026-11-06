قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الإمارات تدين بشدة الاعتداء المسلح الذي وقع في المنطقة الجنوبية بمصر
متى تقول أذكار الصباح؟.. اقرأها في هذه الساعة لتنال الثواب كاملا
موعد مباراة ريال مدريد وفالنسيا اليوم في الدوري الإسباني والقناة الناقلة
مواعيد القطارات من أسوان إلى القاهرة اليوم السبت 7-11-202
حبس سيدة انتحلت صفة طبيبة بمدينة نصر
لماذا تتحول بعض الزيارات العائلية إلى مصدر توتر؟.. المقارنة بين الشخصيات والأسئلة الشخصية وفتح الخلافات القديمة أبرز الأسباب
الأرصاد السعودية تحذر من هطول أمطار وسيول على 11منطقة منها مكة والمدينة
طريقة استخراج صحيفة الحالة الجنائية.. الأماكن والرسوم
الصين : أمريكا كثفت في من عقوباتها وفرضت قيوداً تمييزية ضدنا
قطع مياه الشرب عن قري في بني مزار وديرمواس بالمنيا.. المواعيد والأماكن
حكم قراءة سورة الإخلاص على المتوفى 1000 مرة.. هل يصل ثوابها إليه؟
مواعيد مباريات اليوم السبت 7-11-2026 والقنوات الناقلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

تخصيص 7 مليارات جنيه استثمارات حكومية للأقصر خلال العام المالي الجاري

جانب من الجولة
جانب من الجولة
آية الجارحي

أعلن الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن حجم الاستثمارات الحكومية المخصصة للمحافظة بخطة العام المالي الجاري (2026/2027) يبلغ نحو 7 مليارات جنيه،تزامنًا مع الزيارة التفقدية الموسعة التي يجريها لمحافظة الأقصر.

الاستفادة من المقومات الجغرافية والتاريخية

 وأكد أن مسيرة البناء والتنمية تمضي بخطى متسارعة لتعظيم الاستفادة من المقومات الجغرافية والتاريخية الفريدة التي تحظى بها الأقصر، لتتناسب مع مكانتها الاستثنائية كوجهة سياحية عالمية رائدة.

وشدد الدكتور أحمد رستم على حرص الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على توسيع نطاق التنمية الشاملة والمستدامة في كافة محافظات الجمهورية، وهو ما يحظى بمتابعة مستمرة من رئيس مجلس الوزراء مع إعطاء أولوية قصوى لزيادة الاستثمارات الموجهة لبناء رأس المال البشري، إيمانًا بأن التنمية الحقيقية تبدأ من المواطن.

التوزيع القطاعي للاستثمارات

وحول التوزيع القطاعي للاستثمارات، كشف وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن 47% من إجمالي الاستثمارات الحكومية الموجهة لمحافظة الأقصر تتركز على قطاع "التنمية البشرية والاجتماعية"، حيث تستحوذ مشروعات وزارات الصحة والسكان، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي على النصيب الأكبر منها. في المقابل، تم توجيه 53% من الاستثمارات لدعم مشروعات "البنية الأساسية"، والتي تنفذها وزارات الإسكان، والتنمية المحلية، والبيئة، وتتنوع بين مشروعات حيوية لمياه الشرب والصرف الصحي، وتطوير شبكات الطرق والمرافق.

وأكد د. رستم، أن الهدف من هذه الاستثمارات هو ما تحققه على أرض الواقع، من تطور لمنظومة الخدمات الصحية، ومن أبرزها أعمال التطوير الشامل لمستشفى الكرنك ومستشفى القرنة المركزي. كما لفت إلى أن الحكومة ضخت استثمارات كبيرة للارتقاء بشبكات الطرق والبنية التحتية للنقل، بما يسهم في تيسير حركة تنقل المواطنين وخدمة التدفقات السياحية العالمية.

وأضاف وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الدولة توسعت بشكل ملحوظ في مشروعات معالجة مياه الصرف الصحي بالأقصر، ضاربًا المثل بمحطة الصرف الصحي المتكامل بمركز الزينية، والتي تبلغ طاقتها الاستيعابية 16 ألف متر مكعب يوميًا في مرحلتها الأولى، لتصل إلى 25 ألف متر مكعب في المرحلة الثانية.

واختتم الدكتور أحمد رستم تصريحاته بالتأكيد على استمرار الجهود المؤسسية لتكريس تحول الأقصر إلى «مدينة خضراء» تطبق أعلى المعايير البيئية، بالتوازي مع تهيئة المناخ الاستثماري لزيادة وتيرة تواجد القطاع الخاص في مختلف القطاعات الاقتصادية بالمحافظة، لضمان استدامة عجلة التنمية وتوفير المزيد من فرص العمل اللائقة للشباب.

من جهته أكد  محافظ الأقصر، أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بمتابعة واستكمال المشروعات الجاري تنفيذها في مختلف القطاعات، وخاصة المشروعات التي تمس حياة المواطنين بصورة مباشرة، والعمل على تذليل أية معوقات قد تواجه التنفيذ، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، لضمان سرعة الانتهاء منها ودخولها الخدمة وفقًا للجداول الزمنية المحددة، بما يحقق مردودًا إيجابيًا ملموسًا على المواطنين ويسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة لهم.

الأقصر التخطيط الاستثمارات الحكومية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الدولار

سعر الدولار في مصر يسجل خسائر كبيرة.. 100 دولار بكام انهاردة؟

الأرصاد

الأرصاد تحذر من طقس السبت.. أمطار غزيرة وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة

مدير مكتب صدي البلد بالشرقية خلال حواره مع المهندس سامح عطية

الأحوزة العمرانية بالشرقية على خريطة الحسم.. 300 عزبة جديدة و15 يوما للرد على طلبات المواطنين | حوار

صورة تعبيرية

تفاصيل التحقيقات في العثور على هيكل عظمي لطبيبة داخل شقتها بالهرم بعد 3 سنوات

عقد القران

رانيا فريد شوقي تحتفل بعقد قران ابنتها فريدة بحضور نجوم الفن | صور

رئيس وزراء قطر

رئيس وزراء قطر: واشنطن وطهران أخفقتا في التوصل لاتفاق كامل

سيد معوض

بعد استبعاد نجله من قائمة الأهلي.. سيد معوض يثير الجدل: كده كتير.. كفاية ظلم

سامح حسين وزوجته

حد يلحقني.. زوجة سامح حسين تفاجئه بطلب غير متوقع في الشارع

ترشيحاتنا

جانب من الحدث

وزير التخطيط: معدلات الشمول المالي للسيدات في مصر ارتفعت لـ 72.5%

البنك المركزي المصري

البنك المركزي يرفع معدلات حيازته من الذهب 0.55% في 10 شهور

الدكتورة إيمان منصور نائب رئيس هيئة الاستثمار خلال اللقاء

هيئة الاستثمار وشئون البيئة يبحثان تعزيز التكامل بشأن منظومة سجل البيانات البيئية الموحد

بالصور

برج الدلو حظك اليوم السبت 7 نوفمبر 2026... حاول تحقق التوازن

برج الدلو
برج الدلو
برج الدلو

برج الحوت حظك اليوم السبت 7 نوفمبر 2026.. حافظ على راحتك النفسية

برج الحوت
برج الحوت
برج الحوت

برج القوس حظك اليوم السبت 7 نوفمبر 2026.. استمتع بالحب للتجديد والمغامرة

برج القوس
برج القوس
برج القوس

برج الجدي حظك اليوم السبت 7 نوفمبر 2026... وزان بين العمل وراحتك

برج الجدي حظك اليوم السبت
برج الجدي حظك اليوم السبت
برج الجدي حظك اليوم السبت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: القاسمي يعيد للعرب موسوعتهم

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب: أيها المغيبون.. ألا تتعلمون الدرس !

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيد الحب.. برهان نقاء القلوب

دعاء النمر

دعاء النمر تكتب: صاحب السر

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: الطالب الوافد.. مكسب لمصر

المزيد