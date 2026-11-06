غيابات بالجملة في الزمالك قبل مواجهة مصر للتأمين.. 10 لاعبين خارج الحسابات

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أزمة غيابات قبل مباراته أمام مصر للتأمين المقرر إقامتها مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر موسم 2026-2027 بعدما ضربت الغيابات صفوف الفريق في 10 مراكز مختلفة ما يزيد من صعوبة المهمة أمام الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال.

ويدخل الزمالك مواجهة اليوم وسط غيابات مؤثرة وهو ما يدفع الجهاز الفني لإعادة حساباته بشأن التشكيل الأساسي والاعتماد على مجموعة من اللاعبين المتاحين لتعويض العناصر التي لن تتمكن من المشاركة بحثا عن تحقيق الفوز وتفادي أي مفاجآت في بداية مشوار الفريق بالبطولة.

10 لاعبين يغيبون عن الزمالك أمام مصر للتأمين

وتضم قائمة غيابات الزمالك في مباراة اليوم كلا من محمد صبحي ومحمد عواد والفلسطيني عدي الدباغ وحسام أشرف وأحمد عبد الرحيم إيشو ومحمد السيد ومحمود جهاد وعمرو ناصر ومحمد إبراهيم والمغربي محمود بنتايج.

وتضع هذه الغيابات المدير الفني أمام تحدٍ في اختيار العناصر المناسبة خاصة مع تعدد المراكز التي تشهد غياب لاعبيها الأمر الذي يتطلب استغلال جميع الخيارات المتاحة داخل الفريق من أجل الظهور بشكل قوي خلال اللقاء.

الزمالك يبحث عن بداية قوية في كأس مصر

ويسعى الزمالك إلى تخطي عقبة مصر للتأمين ومواصلة مشواره في بطولة كأس مصر، في الوقت الذي يأمل فيه الجهاز الفني أن تنجح العناصر المشاركة في تعويض الغيابات وتقديم المستوى المنتظر لحسم بطاقة العبور إلى دور الـ16.

في المقابل، يتطلع مصر للتأمين إلى تقديم مباراة قوية أمام الزمالك واستغلال الظروف التي يمر بها الفريق الأبيض من أجل المنافسة على تحقيق مفاجأة في منافسات الكأس.

موعد مباراة الزمالك ومصر للتأمين

ومن المقرر أن تقام مباراة الزمالك ومصر للتأمين في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الجمعة على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر موسم 2026-2027.