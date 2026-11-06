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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

كريم العدل يحذر الفنانين من خطورة نشر فيديوهات الذكاء الاصطناعي باستخدام صورهم

كريم العدل
كريم العدل
سارة عبد الله

حذر المخرج كريم العدل زملاءه من الفنانين من خطورة إعادة نشر الفيديوهات المصنوعة بتقنيات الذكاء الاصطناعي (AI)، والتي يتم خلالها تركيب وجوههم على شخصيات من أعمال فنية أخرى.

وكتب كريم العدل عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلًا : «عايز انبه الزملاء الممثلين لحاجة.. الفيديوهات اللي بتتعمل بالـAi وبيركبوا وشوشكم على وشوش شخصيات تانية من أعمال اخرى.. زى friends مثلا أو breaking bad أو ايا كان... وبعد كده يعملوا لكم منشن فيها.. وانتوا بتروحوا منزلينها عندكم بكامل إرادتكم».

وأوضح العدل:«ده بيبقى بمثابة consent وموافقة تامة لاستخدام وشوشكم بالAi على أى حاجة بدون علمكم.. وفي وقت ما، هيبقى شيء في منتهى الخطورة بشكل عام عليكم انتم».

المخرج كريم العدل كريم العدل الذكاء الاصطناعي

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