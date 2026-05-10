كريم العدل: شكل داليا «المبهدل» كان مقصودًا.. لأنها ست مستنزفة نفسيًا قبل أي شيء

أكد المخرج كريم العدل أن الشكل البسيط والمرهق لشخصية "داليا" كان قرارًا مدروسًا منذ البداية، ليعكس حالة امرأة تعاني من ضغوط نفسية واكتئاب تدريجي أفقدها الاهتمام بنفسها.

داليا فقدت شغفها بالحياة

أوضح “العدل” خلال برنامج كلمة أخيرة، أن الشخصية لم تعد منشغلة بمظهرها أو تفاصيلها الشخصية، بل أصبحت أسيرة الروتين اليومي من مسؤوليات المنزل والأبناء، حتى بات يومها مجرد سلسلة من الواجبات.

تحضير دقيق لكل تفاصيل الشخصية

أشار إلى أنه ناقش شكل كل شخصية بالتفصيل مع فريق العمل ومصممة الأزياء قبل التصوير، للوصول إلى صورة واقعية تُعبّر عن الحالة الإنسانية الحقيقية.

يسرا اللوزي من أكثر الممثلات احترافية

أشاد كريم العدل بتعاون يسرا اللوزي الكامل، مؤكدًا أنها من أكثر الممثلات التزامًا وفهمًا لطبيعة الشخصية، ولم تتردد في الظهور بشكل مرهق أو دون عناصر تجميلية طالما يخدم الدور.

العمل قائم على الإنسانية لا الانحياز

شدد على أن هدفه لم يكن الانتصار لطرف على حساب آخر، بل تقديم قصة إنسانية واقعية تُظهر دوافع كل شخصية وصراعاتها الداخلية.

عدة مشاهد شكلت جوهر المسلسل

أوضح أن المسلسل لم يعتمد على مشهد واحد، بل ضم محطات درامية ثقيلة ومتعددة، منها:

مشهد طلب الطلاق

مشهد المواجهة مع الأم

مشهد إدراك داليا لحقيقة حياتها

الهدف: تقديم امرأة حقيقية

اختتم بأن داليا تمثل نموذجًا واقعيًا لنساء كثيرات يعشن ضغوطًا متراكمة بصمت، حتى يصلن إلى نقطة الانفجار النفسي.