قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كهربا يوجه رسالة عن القيمة الحقيقية للإنسان: «الإنسانية والأدب أهم من الفلوس والمظاهر»
قناة كان الإسرائيلية: السعودية تغلق الباب أمام التطبيع في ظل حكومة نتنياهو الحالية
العالم المصري ماجد أبو غربية يفوز بجائزة جون سكوت 2026.. رحلة علمية لتطوير أدوية تنقذ المرضى
أسعار السجائر اليوم الجمعة 6 نوفمبر 2026.. قائمة ميريت ومارلبورو وL&M وHEETS الجديدة
في اتصال هاتفي.. وزير الخارجية يبحث مع نظيره الإيراني مستجدات الأوضاع الإقليمية ومساعي خفض التصعيد
وزارة العمل تكشف تفاصيل جديدة عن حماية عمال الدليفري.. رعاية صحية واجتماعية ومنح للزواج والمواليد
مصر تدين استهداف المدينة المنورة بصاروخ باليستي.. وتؤكد تضامنها الكامل مع السعودية
بينها كييف.. أوكرانيا: انقطاع الكهرباء في 7 مناطق جراء استهداف منشآت للطاقة
وليد صلاح عبداللطيف: الزمالك يقدم نتائج جيدة رغم ضعف المستوى الفني
هل ينتقل أليو ديانج إلى بيراميدز؟.. حقيقة المفاوضات مع لاعب فالنسيا
برلماني يطالب بضرورة وجود كيان مهني منظم لصناع المحتوى و البلوجرز
وزارة البترول: نتائج إيجابية من حفر بئر «نسيم-1X» الاستكشافي بالبحر المتوسط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

فلسطين في القلب.. تفاصيل افتتاح مهرجان قنا للفنون والحرف التراثية

مهرجان قنا للفنون والحرف التراثية
مهرجان قنا للفنون والحرف التراثية
أحمد إبراهيم

انطلقت أمس فعاليات الدورة الثانية من مهرجان قنا الدولي للفنون والحرف التراثية، بقصر ثقافة قنا، وسط حضور جماهيري كبير، وتستمر الفعاليات حتى الأحد المقبل.

وأكد الناقد الفني هيثم الهواري، مؤسس ورئيس المهرجان، أن هذه الدورة مهداة إلى دولة فلسطين الحبيبة، مشيرًا إلى أنها تأتي في ظروف استثنائية، إلا أن إدارة المهرجان نجحت في تقديم برنامج فني وثقافي مبهر، حافل بالفعاليات المتنوعة التي لاقت إعجاب أهالي قنا والفرق المشاركة.

واستُهلت الفعاليات بافتتاح معرض الحرف التراثية المصرية والفلسطينية، تحت إشراف إيمان أبو الخير، وبمشاركة الفنانة الفلسطينية وفاء فلوس، إلى جانب معرض للصور يوثق الفنون والحرف التراثية والألعاب الشعبية المصرية، أعده وأشرف عليه الكاتب الصحفي إبراهيم زايد، ومعرض للصور التوثيقية الفلسطينية للفنان خليل العلي، ومعرض للمقتنيات الفلسطينية للفنان حسام الميعاري.

كما تضمنت المعارض معرض العروسة الشعبية من اعداد المخرج أحمد ابو طالب ، الذي يضم نتاج الورش التدريبية التي أقامتها إدارة المهرجان خلال الدورة الأولى، ومعرض الحُلي التراثي للدكتورة دعاء جابر.

وانطلقت الفعاليات الفنية على مسرح قصر ثقافة قنا، وقدمها الكاتب الكبير بكري عبد الحميد، مدير المهرجان، واستُهلت بالسلام الجمهوري، أعقبه عرض فيلم المهرجان، من إعداد خليل العلي وحسن عمار، والذي استعرض تفاصيل إقامة المهرجان ونجاح دورته الأولى.
وتضمن البرنامج مجموعة متنوعة من العروض الفنية، بدأت باستعراضات فرقة الفالوجا التراثية الفلسطينية، بقيادة رفيق الطويل، وتدريب الرقصات للفنانة آلاء أيمن، وقدمت الفرقة مجموعة من الفقرات الفنية، شملت: «عيني على فلسطين»، و«يا أما مويل الهوى»، و«دلعونا»، و«دمي فلسطيني»، في عروض عكست ارتباط الفن بالهوية الوطنية والثقافية للشعب الفلسطيني.

وأعقب ذلك عرض «الحكواتي الفلسطيني» للفنان عبد الرؤوف عسقول، الذي جسّد من خلاله فن الحكي التراثي والشفهي الفلسطيني، بوصفه أداة ثقافية ونضالية للحفاظ على الهوية الوطنية وصونها من الاندثار.

واختُتمت العروض الفنية بفقرة مميزة لفرقة «برية الأساس»، بقيادة أنطونيس لطفي، قدمت خلالها مجموعة من الترانيم والألحان الكنسية والأغاني الوطنية، من بينها «تقسم ارحمنا يا الله»، و«دعاء مولاي إني ببابك» مصحوبة بترنيمة «اسمع صراخي»، ولحن «غولغوثا» أو «قانون الدفنا»، إلى جانب «صوت بلادي»، و«رجالة ولادك يا بلدنا»، و«سلامًا يا بلادي»، و«أحلف بسماها وترابها»، و«حبوبة بلادي السمرا»، وسط أجواء من البهجة والتفاعل وتصفيق الحضور.

وينظم المهرجان مؤسسة «س» للثقافة والإبداع، خلال الفترة من 5 إلى 8 نوفمبر الجاري، برعاية وزارة الثقافة، وجامعة جنوب الوادي الأهلية، وأكاديمية الفنون، ومدينة دريمز، وجمعية أنا المصري، ومدارس الصفوة الخاصة بقنا، ودار بي بوك للنشر والتوزيع، وذلك في إطار جهود المهرجان للحفاظ على التراث المصري والعربي، وصون الفنون الشعبية والحرف التراثية، وتعزيز حضورها لدى الأجيال الجديدة.

يُذكر أن مهرجان قنا الدولي للفنون والحرف التراثية تنظمه مؤسسة «س» للثقافة والإبداع، وحققت دورته الأولى نجاحًا كبيرًا، وأُقيمت برعاية رئيس مجلس الوزراء، وشهدت مشاركة واسعة من الفنانين والحرفيين والباحثين والمهتمين بالتراث من مختلف محافظات الجمهورية، في إطار رؤية تستهدف الحفاظ على التراث المصري وتعزيز مكانته بوصفه أحد أهم روافد القوة الناعمة المصرية.

مهرجان قنا للفنون والحرف التراثية مهرجان قنا قنا للفنون والحرف التراثية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طائرة يوم القيامة

طائرة يوم القيامة تظهر في سماء أمريكا.. تحرك غامض لطائرة ترامب القادرة على مواجهة حرب نووية

حسام حسن

هل يقود محمد صلاح المنتخب أمام مالاوي؟.. مفاجآت يكشفها شوبير عن أزمة حسام حسن والمنتخب

حكومة الإحتلال الإسرائيلي

بعد توصية 67 نائبا لـ آيزنكوت.. رئيس دولة الإحتلال يعلن موعد تكليف رئيس الحكومة الجديدة

متوسط سعر الدولار في مصر

تراجع متوسط سعر الدولار في مصر.. اعرف سعره

إمام عاشور

إمام عاشور يجدد رغبته في الانتقال لاتحاد جدة خلال يناير

ميدو

785 دولارا.. تطورات أزمة ميدو مع الزمالك بعد الشكاوي الأخيرة

القطار الكهربائي

لمدة ساعتين.. توقف القطار الكهربائي في محطتين بالعاصمة الجديدة اليوم الجمعة

حالة الطقس

أمطار وانخفاض حرارة وتحذير من تخفيف الملابس.. والسحب الركامية تضرب الإسكندرية ومطروح

ترشيحاتنا

مسجد سيدي إبراهيم الدسوقي

بث مباشر.. شعائر صلاة وخطبة الجمعة اليوم من مسجد سيدي إبراهيم الدسوقي

المسجد الحرام

بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من الحرمين الشريفين

مجلس الأسرة العربية للتنمية يشارك في احتفالية الشراكة الاستراتيجية بين معهد الدوحة الدولي للأسرة وجامعة الدول العربية

مجلس الأسرة العربية للتنمية يشارك في احتفالية الشراكة الاستراتيجية بين معهد الدوحة الدولي للأسرة وجامعة الدول العربية

بالصور

50 صورة من حفل ختام مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي l التفاصيل الكاملة

حفل الختام
حفل الختام
حفل الختام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: القاسمي يعيد للعرب موسوعتهم

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب: أيها المغيبون.. ألا تتعلمون الدرس !

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيد الحب.. برهان نقاء القلوب

دعاء النمر

دعاء النمر تكتب: صاحب السر

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: الطالب الوافد.. مكسب لمصر

المزيد