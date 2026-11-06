فلسطين في القلب.. تفاصيل افتتاح مهرجان قنا للفنون والحرف التراثية

انطلقت أمس فعاليات الدورة الثانية من مهرجان قنا الدولي للفنون والحرف التراثية، بقصر ثقافة قنا، وسط حضور جماهيري كبير، وتستمر الفعاليات حتى الأحد المقبل.



وأكد الناقد الفني هيثم الهواري، مؤسس ورئيس المهرجان، أن هذه الدورة مهداة إلى دولة فلسطين الحبيبة، مشيرًا إلى أنها تأتي في ظروف استثنائية، إلا أن إدارة المهرجان نجحت في تقديم برنامج فني وثقافي مبهر، حافل بالفعاليات المتنوعة التي لاقت إعجاب أهالي قنا والفرق المشاركة.



واستُهلت الفعاليات بافتتاح معرض الحرف التراثية المصرية والفلسطينية، تحت إشراف إيمان أبو الخير، وبمشاركة الفنانة الفلسطينية وفاء فلوس، إلى جانب معرض للصور يوثق الفنون والحرف التراثية والألعاب الشعبية المصرية، أعده وأشرف عليه الكاتب الصحفي إبراهيم زايد، ومعرض للصور التوثيقية الفلسطينية للفنان خليل العلي، ومعرض للمقتنيات الفلسطينية للفنان حسام الميعاري.

كما تضمنت المعارض معرض العروسة الشعبية من اعداد المخرج أحمد ابو طالب ، الذي يضم نتاج الورش التدريبية التي أقامتها إدارة المهرجان خلال الدورة الأولى، ومعرض الحُلي التراثي للدكتورة دعاء جابر.



وانطلقت الفعاليات الفنية على مسرح قصر ثقافة قنا، وقدمها الكاتب الكبير بكري عبد الحميد، مدير المهرجان، واستُهلت بالسلام الجمهوري، أعقبه عرض فيلم المهرجان، من إعداد خليل العلي وحسن عمار، والذي استعرض تفاصيل إقامة المهرجان ونجاح دورته الأولى.

وتضمن البرنامج مجموعة متنوعة من العروض الفنية، بدأت باستعراضات فرقة الفالوجا التراثية الفلسطينية، بقيادة رفيق الطويل، وتدريب الرقصات للفنانة آلاء أيمن، وقدمت الفرقة مجموعة من الفقرات الفنية، شملت: «عيني على فلسطين»، و«يا أما مويل الهوى»، و«دلعونا»، و«دمي فلسطيني»، في عروض عكست ارتباط الفن بالهوية الوطنية والثقافية للشعب الفلسطيني.

وأعقب ذلك عرض «الحكواتي الفلسطيني» للفنان عبد الرؤوف عسقول، الذي جسّد من خلاله فن الحكي التراثي والشفهي الفلسطيني، بوصفه أداة ثقافية ونضالية للحفاظ على الهوية الوطنية وصونها من الاندثار.



واختُتمت العروض الفنية بفقرة مميزة لفرقة «برية الأساس»، بقيادة أنطونيس لطفي، قدمت خلالها مجموعة من الترانيم والألحان الكنسية والأغاني الوطنية، من بينها «تقسم ارحمنا يا الله»، و«دعاء مولاي إني ببابك» مصحوبة بترنيمة «اسمع صراخي»، ولحن «غولغوثا» أو «قانون الدفنا»، إلى جانب «صوت بلادي»، و«رجالة ولادك يا بلدنا»، و«سلامًا يا بلادي»، و«أحلف بسماها وترابها»، و«حبوبة بلادي السمرا»، وسط أجواء من البهجة والتفاعل وتصفيق الحضور.



وينظم المهرجان مؤسسة «س» للثقافة والإبداع، خلال الفترة من 5 إلى 8 نوفمبر الجاري، برعاية وزارة الثقافة، وجامعة جنوب الوادي الأهلية، وأكاديمية الفنون، ومدينة دريمز، وجمعية أنا المصري، ومدارس الصفوة الخاصة بقنا، ودار بي بوك للنشر والتوزيع، وذلك في إطار جهود المهرجان للحفاظ على التراث المصري والعربي، وصون الفنون الشعبية والحرف التراثية، وتعزيز حضورها لدى الأجيال الجديدة.



يُذكر أن مهرجان قنا الدولي للفنون والحرف التراثية تنظمه مؤسسة «س» للثقافة والإبداع، وحققت دورته الأولى نجاحًا كبيرًا، وأُقيمت برعاية رئيس مجلس الوزراء، وشهدت مشاركة واسعة من الفنانين والحرفيين والباحثين والمهتمين بالتراث من مختلف محافظات الجمهورية، في إطار رؤية تستهدف الحفاظ على التراث المصري وتعزيز مكانته بوصفه أحد أهم روافد القوة الناعمة المصرية.