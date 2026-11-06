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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

مجلس الأسرة العربية للتنمية يشارك في احتفالية الشراكة الاستراتيجية بين معهد الدوحة الدولي للأسرة وجامعة الدول العربية

مجلس الأسرة العربية للتنمية يشارك في احتفالية الشراكة الاستراتيجية بين معهد الدوحة الدولي للأسرة وجامعة الدول العربية
مجلس الأسرة العربية للتنمية يشارك في احتفالية الشراكة الاستراتيجية بين معهد الدوحة الدولي للأسرة وجامعة الدول العربية
محمد صبري عبد الرحيم

شارك مجلس الأسرة العربية للتنمية، أحد مجالس الاتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة، الأمين العام للاتحاد الدكتور أشرف عبد العزيز برئاسة الدكتورة آمال إبراهيم، في الاحتفالية التي نظمها معهد الدوحة الدولي للأسرة بمناسبة مرور عشرين عامًا على الشراكة الاستراتيجية مع جامعة الدول العربية، وذلك بمشاركة عدد من كبار المسؤولين والشخصيات الدبلوماسية والأكاديمية وممثلي المؤسسات المعنية بقضايا الأسرة في الدول العربية.

وضم وفد المجلس عددًا من الخبراء والأكاديميين، هم الدكتور عبد الوهاب غنيم، نائب رئيس اتحاد الاقتصاد الرقمي، والدكتورة هبة السمري، عميد كلية الإعلام بجامعة النهضة، والدكتورة منى طه عامر، أستاذ القانون الدولي، والدكتور عماد منير، مدرس فلسفة القانون وتاريخه بجامعة المنصورة، والدكتور حسام مطاوع، المتخصص في علم الاجتماع السياسي بجامعة المنصورة والمستشار شادي غلاب نائب رئيس محكمة الاستئناف

وجاءت الاحتفالية برئاسة الدكتورة شريفة العمادي، المدير التنفيذي لمعهد الدوحة الدولي للأسرة، والدكتور أحمد عارف، مدير إدارة الدراسات الاستراتيجية بالمعهد.

وشهدت الفعالية حضور السيد خليفة بن عيسى الكبيسي، وكيل وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة بدولة قطر، والشيخ جاسم بن عبدالرحمن بن محمد آل ثاني، سفير دولة قطر لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، والدكتور نظير عياد، مفتي الديار المصرية، والوزير المفوض إيناس الفرجاني، المشرف على قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، إلى جانب عدد من ممثلي الدول العربية والمنظمات والمؤسسات المعنية بقضايا الأسرة.

وتناولت الاحتفالية مسيرة التعاون بين معهد الدوحة الدولي للأسرة وجامعة الدول العربية على مدار عشرين عامًا، وما شهدته من جهود في دعم السياسات الأسرية والسكانية، كما ناقشت سبل تطوير التعاون خلال المرحلة المقبلة، في ضوء التغيرات الاجتماعية والاقتصادية والديموغرافية التي تشهدها المجتمعات العربية، وأهمية الربط بين البحث العلمي وصناعة السياسات والبرامج الموجهة للأسرة.

مشاركة مجلس الأسرة.. طرح مبادرات عملية لدعم استقرار الأسرة

وفي إطار جلسات اليوم الثاني للمؤتمر، شاركت الدكتورة آمال إبراهيم في الجلسة الأولى، وقدمت عرضًا لمبادرة «رخصة القيادة الأسرية»، التي أطلقتها بهدف تأهيل المقبلين على الزواج ومساعدتهم على اكتساب المهارات اللازمة لبناء علاقة زوجية مستقرة، والتعامل الواعي مع مسؤوليات الحياة الأسرية.

كما استعرضت كتابها «قبل المأذون»، الذي يناقش مرحلة ما قبل الزواج، ويساعد المقبلين على هذه الخطوة على فهم طبيعة الاختيار والتوافق، والتعرف على الاحتياجات النفسية والعاطفية لكل طرف، وكيفية التعامل مع الخلافات قبل أن تتحول إلى أزمات تهدد العلاقة.

وخلال عرضها، أكدت د. آمال إبراهيم أن كثيرًا من المشكلات الزوجية لا تبدأ بعد الزواج، وإنما تكون جذورها موجودة منذ مرحلة الاختيار والخطوبة، وهو ما يجعل التأهيل المسبق ضرورة لا ينبغي التعامل معها باعتبارها مجرد نشاط توعوي اختياري.

كما طرحت رؤيتها بشأن أهمية اعتماد «رخصة القيادة الأسرية» كبرنامج تأهيلي مؤسسي، وأن يكون اجتيازه شرطًا أساسيًا لإتمام عقد الزواج، من خلال منظومة واضحة تراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وتوفر فرص التأهيل لجميع المقبلين على الزواج.

وأوضحت أن الهدف من المبادرة ليس تعقيد إجراءات الزواج أو وضع أعباء جديدة أمام الشباب، وإنما إعدادهم لتحمل مسؤولية تكوين أسرة، وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم، وتنمية مهارات التواصل وإدارة الخلافات والتعامل مع الأزمات الأسرية.

وتأتي مشاركة مجلس الأسرة العربية للتنمية في إطار اهتمامه بطرح قضايا الأسرة على المستوى العربي، والعمل على تقديم مبادرات وبرامج قابلة للتطبيق، تسهم في الوقاية من المشكلات الأسرية وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.

فالاستثمار الحقيقي في الأسرة يبدأ قبل تأسيسها، وتأهيل الزوجين اليوم قد يجنب الأسرة والمجتمع كثيرًا من أزمات الغد.

مجلس الأسرة العربية للتنمية الاتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة معهد الدوحة الدولي للأسرة جامعة الدول العربية قضايا الأسرة الدول العربية

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