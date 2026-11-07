كنا قريبين من إقصاء الزمالك.. المدير الفني لمصر للتأمين يكشف سبب الخسارة أمام الأبيض

تحدث أحمد رضوان، المدير الفني لفريق مصر للتأمين، عن خسارة فريقه أمام الزمالك، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر، مؤكدًا أن فريقه قدم أداءً قويًا وكان يمتلك فرصة حقيقية لتحقيق الفوز.

وقال أحمد رضوان، خلال تصريحات تلفزيونية عبر برنامج «مودرن سبورتس»، إن فريقه ظهر بشكل جيد أمام الزمالك رغم الخسارة، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي للنادي خلال الموسم الحالي هو الصعود إلى دوري المحترفين.

وأضاف أنه تعاقد مع 25 لاعبًا مع بداية الموسم، وكان يأمل ظهورهم بأفضل مستوى أمام الزمالك، لكنه شعر بالحزن بسبب دخول بعض اللاعبين المباراة بحالة من الخوف والتوتر، رغم تحذيره لهم قبل اللقاء من ارتكاب الأخطاء داخل منطقة الجزاء، وتجنب التدخلات القوية «التاكلينج» حتى لا يتسببوا في احتساب ركلات جزاء.

وأوضح المدير الفني لمصر للتأمين أن ركلة الجزاء التي احتُسبت ضد فريقه صحيحة، لافتًا إلى أنه كان قد حذر لاعبيه من الوقوع في مثل هذه الأخطاء، لكنها حدثت خلال المباراة.

وأشار رضوان إلى أنه سمع أفراد الجهاز الفني للزمالك يطالبون حكم اللقاء بإطلاق صافرة النهاية، في ظل المحاولات المستمرة من فريقه للعودة في النتيجة، مؤكدًا حزنه للخسارة، لأنه كان يرى أن لاعبيه يمتلكون فرصة حقيقية لتحقيق الفوز.

وتطرق المدير الفني لمصر للتأمين إلى معتمد جمال، مؤكدًا أنه يواجه مسؤولية صعبة في قيادة الزمالك خلال المرحلة الحالية، ومتمنيًا له التوفيق والنجاح في مهمته مع الفريق الأبيض.

واختتم أحمد رضوان تصريحاته بالتأكيد على ضرورة تجاوز الخسارة أمام الزمالك، والتركيز في المواجهة المقبلة أمام دياموند، المقرر إقامتها يوم السبت، ضمن منافسات البطولة، من أجل مواصلة السعي لتحقيق الهدف الأساسي بالصعود إلى دوري المحترفين.