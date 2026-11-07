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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

كأس مصر يفتح أبواب المفاجآت.. الأهلي وبيراميدز في اختبار البداية .. وسيراميكا كليوباترا لتأكيد التفوق .. والمصري يبحث عن استعادة التوازن

الأهلي
الأهلي
محمود أحمد

تدخل منافسات كأس مصر مرحلة جديدة من الإثارة مع انطلاق مواجهات دور الـ32 اليوم بإقامة أربع مباريات تحمل أهدافًا متباينة للأندية المشاركة بين فرق تسعى إلى تأكيد تفوقها وحجز مقعدها في الدور التالي وأخرى تتطلع إلى استغلال طبيعة مباريات الكؤوس من أجل قلب الموازين وتحقيق مفاجآت مبكرة في البطولة.

وتتجه الأنظار بصورة خاصة إلى مواجهتي الأهلي وبيراميدز اللذين يخوضان اختبارين تبدو كفتهما النظرية متوازنة لصالحهما في ظل الفوارق الفنية والإمكانات المتاحة لكن طبيعة مباريات خروج المغلوب تفرض حسابات مختلفة وتجعل أي تعثر بمثابة ضربة مبكرة لطموحات المنافسة على اللقب.

وتشهد مباريات اليوم مواجهة المصري مع مصر المقاصة في الخامسة مساءً على استاد السويس بالتوقيت نفسه الذي يستضيف فيه استاد برج العرب لقاء سيراميكا كليوباترا وأبوقير للأسمدة فيما يلتقي بيراميدز مع الداخلية في الثامنة مساءً على استاد الدفاع الجوي بالتزامن مع مباراة الأهلي والسكة الحديد على استاد القاهرة.

الأهلي.. بداية الكأس تحت ضغط تصحيح المسار الهجومي

يبدأ الأهلي مشواره في النسخة الحالية من كأس مصر بمواجهة السكة الحديد في مباراة تبدو على الورق فرصة مناسبة للفريق الأحمر لتسجيل انطلاقة قوية في البطولة وحجز بطاقة التأهل إلى دور الـ16 مستفيدًا من الفارق الكبير في الإمكانات والخبرات بين الفريقين.

لكن حسابات الأهلي لا تتوقف عند تحقيق الفوز فقط إذ يدخل الفريق المواجهة وسط تساؤلات بشأن قدرته على تقديم أداء هجومي مقنع بعدما عانى خلال عدد من مبارياته الأخيرة في الوصول إلى المرمى وحسم المواجهات بصورة مريحة رغم امتلاكه مجموعة متنوعة من العناصر الهجومية تحت قيادة المدير الفني الحسين عموتة.

وكان الانتصار الصعب على المقاولون العرب في كأس العاصمة أحدث المؤشرات على استمرار المعاناة الهجومية وهو ما يضع مواجهة السكة الحديد أمام اختبار إضافي للجهاز الفني الذي يحتاج إلى استغلال هذه المباراة في تحسين الفاعلية أمام المرمى إلى جانب تجنب أي سيناريو قد يعقد حسابات التأهل.

ويرغب عموتة في حسم المواجهة مبكرًا وعدم منح المنافس فرصة للدخول في أجواء المباراة أو التفكير في صناعة مفاجأة خاصة أن مباريات الكأس لا تمنح الفرق الكبيرة رفاهية تصحيح الأخطاء في مواجهة الإقصاء المباشر.

وعلى مستوى التشكيل يتجه المدير الفني إلى الاعتماد على مجموعة من العناصر الأساسية مع استمرار التعامل بحذر مع حالة إمام عاشور الذي قد يظل خارج الحسابات لحين اكتمال جاهزيته في إطار رغبة الجهاز الفني في عدم المجازفة به قبل استعادة حالته البدنية والفنية بصورة كاملة.

ومن المنتظر أن تضم التشكيلة محمد الشناوي في حراسة المرمى وأمامه محمد هاني وأشرف داري وياسر إبراهيم ومحمد هاني وفي خط الوسط مروان عطية وأكرم توفيق وعمر الساعي بينما يقود الهجوم أحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقي ومنصف بقرار.

في المقابل يدخل السكة الحديد المواجهة بطموحات مختلفة مستندًا إلى مجموعة من النتائج الإيجابية التي حققها مؤخرًا في دوري المحترفين بعدما فاز على طنطا بهدفين دون رد واكتسح ديروط بنتيجة 5-1 وحقق انتصارًا مثيرًا على الإنتاج الحربي بنتيجة 5-4 إلى جانب تعادله مع الإسماعيلي دون أهداف وحرس الحدود بهدف لكل فريق.

بيراميدز.. حامل اللقب أمام اختبار الحفاظ على الهيبة

وعلى استاد الدفاع الجوي يبدأ بيراميدز حملة الدفاع عن لقب كأس مصر بمواجهة الداخلية في مباراة يسعى خلالها الفريق السماوي إلى تأكيد أفضليته ومواصلة النتائج الإيجابية التي جعلته أحد أبرز المرشحين للمنافسة على البطولات خلال الموسم الحالي.

ويدخل بيراميدز اللقاء بمعنويات مرتفعة بعدما قدم مستويات قوية منذ بداية الموسم ونجح في الحفاظ على سجله خاليًا من الهزائم ليصبح الفريق الوحيد الذي لم يتعرض للخسارة حتى الآن وهو ما يضعه أمام تحدٍ مهم يتمثل في مواصلة هذه السلسلة وعدم السماح لأي منافس بإيقاف انطلاقته.

أما الداخلية فيدخل المباراة مدركًا صعوبة المهمة في ظل الفارق الكبير في الإمكانات والخبرات فضلًا عن معاناته في دوري المحترفين حيث يحتل المركز الخامس عشر برصيد 11 نقطة لكنه يتمسك بفرصة استغلال طبيعة البطولة من أجل تعويض تراجع نتائجه وتحقيق نتيجة تعيد الثقة إلى لاعبيه.

المصري.. الكأس فرصة أولى لنبيل الكوكي من أجل استعادة الثقة

وفي استاد السويس يخوض المصري مواجهة مهمة أمام مصر المقاصة في أول اختبار للفريق البورسعيدي تحت قيادة مديره الفني نبيل الكوكي الذي عاد لتولي المسؤولية في محاولة لإعادة الفريق إلى الطريق الصحيح بعد تراجع النتائج والمستوى خلال الفترة الماضية.

وتحمل المباراة أهمية خاصة للمصري الذي لا يرغب في أن تتحول مشاركته الأولى في البطولة إلى محطة جديدة من الإخفاق خصوصًا أن الخروج المبكر من كأس مصر قد يزيد من الضغوط المحيطة بالفريق وجهازه الفني ويضع علامات استفهام إضافية حول قدرته على تجاوز المرحلة الصعبة.

سيراميكا وأبوقير.. مواجهة بطموح الثأر وتأكيد التفوق

وفي المباراة الرابعة تتجدد المواجهة بين سيراميكا وأبوقير للأسمدة لكن هذه المرة في إطار كأس مصر وسط دوافع متباينة بين الفريقين إذ يتطلع ممثل دوري المحترفين إلى رد اعتباره بعد خسارته السابقة أمام منافسه بينما يسعى سيراميكا إلى تأكيد تفوقه ومواصلة نتائجه الإيجابية.

و يطمح سيراميكا إلى تحقيق انتصاره الثاني على الفريق السكندري هذا الموسم وتجنب أي مفاجأة قد تعرقل مسيرته في البطولة قبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من الدوري الممتاز خلال يناير المقبل.

ويخوض أبوقير للأسمدة المباراة برغبة واضحة في تعويض خسارته بهدفين دون مقابل أمام سيراميكا في كأس العاصمة واستغلال المواجهة الجديدة من أجل تحقيق نتيجة مختلفة خصوصًا أن مباريات الكأس تمثل فرصة مناسبة للأندية الأقل إمكانات لإثبات قدرتها على منافسة فرق الدوري الممتاز.

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