بشق الأنفس.. الزمالك يفلت من كمين مصر للتأمين ويتأهل إلى دور الـ16 في كأس مصر

حجز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مقعده في دور الـ16 من بطولة كأس مصر، بعدما حقق فوزًا مثيرًا على حساب مصر للتأمين بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات دور الـ32 من المسابقة.

وشهدت المواجهة إثارة كبيرة بين الفريقين، بعدما نجح مصر للتأمين في إحراج الزمالك وتهديد حظوظه في التأهل، قبل أن يتمكن الفريق الأبيض من حسم بطاقة العبور ومواصلة مشواره في البطولة.

وسجل أهداف الزمالك خلال المباراة كل من محمد شحاتة وآدم كايد، بالإضافة إلى أحمد شريف الذي أحرز هدفًا من ركلة جزاء، ليقودوا الفارس الأبيض إلى تخطي عقبة مصر للتأمين.

في المقابل، أحرز داودا كامارا وهشام يحيى فتحي هدفي مصر للتأمين، بعدما قدم الفريق أداءً قويًا ونجح في مجاراة الزمالك، ليظل اللقاء مفتوحًا حتى صافرة النهاية.

وبهذه النتيجة، يواصل الزمالك مشواره في بطولة كأس مصر، بعدما حسم تأهله رسميًا إلى دور الـ16، ليضرب موعدًا مع فريق الشرقية، في مواجهة يسعى خلالها أبناء القلعة البيضاء لمواصلة الانتصارات والمنافسة على اللقب.