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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بورسعيد يتابع أعمال تطوير ورفع كفاءة شبكات الصرف ومياه الأمطار بحي العرب

تطوير شامل لـ17 عمارة سكنية بمنطقة «أمل العرب» يشمل الإنترلوك والصرف الصحي ومياه الشرب وترميم الواجهات وعزل الأسطح
تطوير شامل لـ17 عمارة سكنية بمنطقة «أمل العرب» يشمل الإنترلوك والصرف الصحي ومياه الشرب وترميم الواجهات وعزل الأسطح
محمد الغزاوى

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، مستجدات أعمال التطوير ورفع كفاءة شبكات الصرف الصحي ومياه الأمطار ، بعدد من المناطق السكنية بنطاق حي العرب، وذلك للوقوف على معدلات التنفيذ ومتابعة الموقف التنفيذي للأعمال الجارية، في إطار خطة المحافظة للارتقاء بالبنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

رافق المحافظ، خلال الجولة المهندسة شيماء جودة، رئيس حي العرب، والمهندسة أمل الألفي، مدير وحدة التطوير الحضاري بالمحافظة.

تطوير شامل لـ17 عمارة سكنية بمنطقة «أمل العرب» يشمل الإنترلوك والصرف الصحي ومياه الشرب وترميم الواجهات وعزل الأسطح

واطلع المحافظ، على مستجدات أعمال التطوير بمنطقة «أمل العرب»، حيث ارتفعت نسبة التنفيذ إلى 60%، وتشمل الأعمال تطويرًا شاملًا لـ17 عمارة سكنية، من خلال تنفيذ أرضيات الإنترلوك، وتطوير ورفع كفاءة شبكات الصرف الصحي ومياه الشرب، وتطوير المناور، وترميم واجهات العمارات ورفع كفاءتها، إلى جانب أعمال عزل الأسطح، بما يسهم في تحسين البيئة السكنية والارتقاء بالمظهر الحضاري للمنطقة.

كما تابع المحافظ أعمال رفع كفاءة شبكات الصرف الصحي بمناطق «الحديدي» و«النادي» و«السلام تمليك»، للوقوف على مستجدات تنفيذ الأعمال وتحسين كفاءة المرافق والبنية التحتية بتلك المناطق.

وخلال الجولة، وجه اللواء إبراهيم أبو ليمون بالبدء في أعمال تطوير منطقة «السلام تمليك» بالتوازي مع أعمال التطوير الجارية بمنطقة «أمل العرب»، بما يسرّع من وتيرة العمل ويحقق الاستفادة للمواطنين في المناطق المستهدفة.

وشدد المحافظ على ضرورة تكثيف معدلات التنفيذ، والالتزام بالمواصفات الفنية المحددة، مع استمرار المتابعة الميدانية والتنسيق بين الجهات المعنية، لضمان تنفيذ الأعمال بالجودة المطلوبة وسرعة الانتهاء منها.

وتأتي هذه الأعمال ضمن خطة محافظة بورسعيد لتطوير المناطق السكنية ورفع كفاءة شبكات المرافق والبنية التحتية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين وتوفير بيئة سكنية أفضل.

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