محافظ بورسعيد يشدد على ضرورة إزالة التعديات والإشغالات وفرض الانضباط بالشوارع

شدد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، خلال جولة بحي الضواحي على ضرورة تكثيف الجهود لإزالة التعديات والإشغالات بمختلف الشوارع والميادين، وفرض الانضباط والتصدي لكافة المظاهر العشوائية التي تعوق حركة المواطنين وتؤثر على المظهر الحضاري للحي.

محافظ بورسعيد يؤكد عدم السماح بأي تجاوزات تعوق حركة المواطنين أو تشوه المظهر الحضاري

وأكد المحافظ أهمية استمرار الحملات الميدانية للتعامل مع الإشغالات والتعديات دون تهاون، مع سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين، وعدم السماح بعودة الإشغالات مرة أخرى، بما يضمن الحفاظ على حق المواطنين في استخدام الأرصفة والطرق بسهولة وأمان.

كما شدد على ضرورة المتابعة المستمرة من جانب الأجهزة التنفيذية، والتنسيق بين الجهات المعنية لتكثيف أعمال المرور الميداني ورصد المخالفات والتعامل الفوري معها، بما يسهم في تحقيق السيولة المرورية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتأتي هذه التوجيهات في إطار حرص محافظة بورسعيد على استعادة المظهر الحضاري للشوارع، وتحقيق الانضباط بالأسواق والمناطق السكنية، والحفاظ على حق المواطنين في شوارع منظمة وخالية من التعديات والإشغالات.