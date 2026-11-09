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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

«50 عامًا من العطاء».. مطرانية بورسعيد تكشف تفاصيل احتفالات اليوبيل الذهبي لتأسيس الإيبارشية وسيامة الأنبا تادرس

«50 عامًا من العطاء».. مطرانية بورسعيد تكشف تفاصيل احتفالات اليوبيل الذهبي لتأسيس الإيبارشية وسيامة الأنبا تادرس
«50 عامًا من العطاء».. مطرانية بورسعيد تكشف تفاصيل احتفالات اليوبيل الذهبي لتأسيس الإيبارشية وسيامة الأنبا تادرس
محمد الغزاوى

أعلنت مطرانية الأقباط الأرثوذكس بمحافظة بورسعيد تفاصيل الاحتفال باليوبيل الذهبي لتأسيس إيبارشية بورسعيد، ومرور 50 عامًا على سيامة وتجلس الأنبا تادرس، مطران بورسعيد ورئيس دير الأمير تادرس الشطبي والقديس القوي الأنبا موسى بسرابيوم، وذلك يوم السبت القادم ، في تمام الساعة السادسة مساءً، بكنيسة الشهيد العظيم أبي سيفين والشهيدة العفيفة دميانة ببورسعيد ، وذلك تحت إشراف وتنسيق القمص بولس عدلي كاهن الكنيسة.

«50 عامًا من العطاء».. مطرانية بورسعيد تكشف تفاصيل احتفالات اليوبيل الذهبي لتأسيس الإيبارشية وسيامة الأنبا تادرس

احتفالية تحت رعاية البابا تواضروس الثاني

واعلنت مطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد في بيان صحفي صادر عنها أن الاحتفالية تقام تحت رعاية صاحب القداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وذلك بمناسبة مرور خمسين عامًا على تأسيس الإيبارشية (1976 – 2026)، واليوبيل الذهبي لسيامة وتجلس الأنبا تادرس.

مشاركة قيادات كنسية وتنفيذية وشعبية

وتشهد الاحتفالية  مشاركة الآباء المطارنة والأساقفة أعضاء المجمع المقدس، والآباء الكهنة من مختلف إيبارشيات الجمهورية وبلاد المهجر، إلى جانب حضور محافظ بورسعيد ومحافظين سابقين، وقيادات الأجهزة الأمنية والتنفيذية والشعبية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.


بث الاحتفالية عبر القنوات المسيحية

وأكد القس أرميا فهمي المتحدث الإعلامي باسم مطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد إلى أن المطرانية حريصة على إتاحة الفرصة أمام أبناء شعب الإيبارشية لمتابعة هذه المناسبة، لذلك سيتم بث الاحتفالية عبر القنوات الفضائية المسيحية Aghapy TV وCTV وMe Sat، إلى جانب توفير شاشات لعرض الاحتفال بالكنيسة في الدور الأرضي، وذلك لحاملي الدعوات فقط.

كنائس الإيبارشية تحتفل باليوبيل الذهبي

وأكد المتحدث الإعلامي أن عددًا من كنائس الإيبارشية نظمت بالفعل احتفاليات خاصة بمناسبة اليوبيل الذهبي، تعبيرًا عن المحبة والتقدير لمسيرة العطاء والخدمة التي قدمها الأنبا تادرس، لافتًا إلى أن هناك كنائس أخرى تستعد لإقامة احتفاليات خلال الفترة المقبلة.

واختتم المتحدث الإعلامي باسم مطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد بالتأكيد على أن اليوبيل الذهبي يمثل مناسبة تاريخية في مسيرة إيبارشية بورسعيد، وفرحة مشتركة لجميع أبنائها، احتفاءً بخمسين عامًا من العطاء والخدمة والمحبة.

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