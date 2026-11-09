قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ثقتي كاملة في نجاحك بمهمتك الوطنية.. أبو العينين يوجه رسالة شكر لـ علي ماهر بعد توليه قيادة منتخب مصر
انطلاق صرف الأسمدة الشتوية بـ "كارت الفلاح".. والزراعة تخصص خط "واتساب" للشكاوى
أسعار الكهرباء الأوروبية تقفز فوق 600 يورو مع تراجع حاد في طاقة الرياح
عبدالناصر زيدان يكشف خطة الزمالك في يناير.. 5 لاعبين على قائمة الراحلين
"جاكيت الليل أصبح ضروريا".. تفاصيل حالة الطقس وأماكن سقوط الأمطار
يونيسف: ندعو إلى توفير مستلزمات الشتاء اللازمة للعائلات النازحة في غزة
ترامب يشكك في نزاهة الانتخابات الأمريكية ويتسائل عن سبب إخفاق استطلاعات الرأي
بعد توقف دام 5 أيام| عودة دخول المساعدات الإغاثية إلى قطاع غزة
حادث سيارة يغلق البيت الأبيض.. وترامب داخل المبنى (فيديو)
تطورات مستقبل إمام عاشور مع الأهلي.. وطلب لحسم مصيره | خاص
عبدالناصر زيدان يكشف شرط الأهلي لرحيل إمام عاشور في يناير
كهرباء إسماعيلية يقصي وادي دجلة من دور الـ 32 بكأس مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بالأرقام.. سر عودة الونش وناصر ماهر إلى قائمة منتخب مصر

الونش
الونش
إسراء أشرف

استقر علي ماهر، المدير الفني لمنتخب مصر، على القائمة الرسمية للفراعنة استعدادًا لمواجهتي مالاوي في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية 2027، وشهدت الاختيارات عودة عدد من العناصر، أبرزها محمود حمدي الونش مدافع الزمالك وناصر ماهر لاعب بيراميدز.

وضمت القائمة في حراسة المرمى محمد الشناوي، مهدي سليمان، مصطفى شوبير، ومحمد علاء.

وفي خط الدفاع: محمود حمدي الونش، حسام عبدالمجيد، رامي ربيعة، محمد عبدالمنعم، محمود مرعي، محمد هاني، كريم حافظ، أحمد فتوح، وطارق علاء.

أما خط الوسط، فضم مروان عطية، مهند لاشين، محمود صابر، محمد شحاتة، ناصر ماهر، إبراهيم عادل، محمود حسن تريزيجيه، أحمد سيد زيزو، وهيثم حسن.

وفي الهجوم: محمد صلاح، عمر مرموش، حمزة عبدالكريم، ومحمود ممدوح.

بعد انضمامهما.. ماذا قدم الونش وناصر ماهر قبل معسكر منتخب مصر؟

محمود الونش

وجاءت عودة الونش إلى صفوف المنتخب بعد المستويات التي قدمها مع الزمالك خلال الفترة الماضية، إذ شارك في 8 مباريات بالدوري، ونجح في الخروج بشباك نظيفة خلال 5 مواجهات، كما قدم أرقامًا دفاعية مميزة بعدما نفذ 64 تدخلًا ناجحًا، إلى جانب استخلاص وقطع الكرات في 7 مناسبات.

ناصر ماهر

وعلى الجانب الآخر، فرض ناصر ماهر نفسه ضمن اختيارات الجهاز الفني بفضل مردوده مع بيراميدز، حيث خاض 12 مباراة في الدوري هذا الموسم، سجل خلالها 3 أهداف، وقدم 12 تمريرة مفتاحية، ليؤكد قدرته على صناعة الفرص والمساهمة في الجانب الهجومي.

وتمنح عودة الثنائي خيارات إضافية للجهاز الفني لمنتخب مصر قبل مواجهتي مالاوي، إذ يأمل علي ماهر في الاستفادة من خبرات الونش وقدراته الدفاعية، إلى جانب الحلول الهجومية التي يقدمها ناصر ماهر، من أجل تحقيق نتائج إيجابية في التصفيات والاقتراب من حسم التأهل إلى البطولة القارية.

محمود الونش الونش معسكر منتخب مصر منتخب مصر علي ماهر ناصر ماهر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مي كساب تكشف كواليس أزماتها المالية: كنا بنلم الفضية من البيت عشان نجيب أكل وقت كورونا

مي كساب عن أزمتها المالية: كنا بنلم الفضية من البيت عشان نجيب أكل

مصر وألمانيا تبنيان شراكة للتدريب والتشغيل

ألمانيا تفتح أبوابها للمصريين.. 7 قطاعات تطلب عمالة مصرية (تفاصيل)

حسام حسن

بعد رحيله عن منتخب مصر.. حسام حسن يقترب من تدريب صن داونز

الذهب

ارتفاع أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يسجل رقماً قياسياً

الذهب

بعد الارتفاع الجديد.. سعر الذهب اليوم

مقابلة ترامب مع سي بي إس

ترامب: آمل أن يفتقدني الناس بعد وفاتي.. أنا شخص متدين لذا سأذهب إلي الجنة

شيكابالا

شيكابالا عن حسام حسن: لما كان بيدخل أوضة اللبس في الزمالك اللاعيبة كانت بتقف

علي ماهر

6 تغييرات في قائمة منتخب مصر.. كيف اختلفت اختيارات علي ماهر عن قائمة حسام حسن الأخيرة؟

ترشيحاتنا

محافظ المنيا

محافظ المنيا: الانتهاء من محطة الصرف الصحي بمغاغة بتكلفة 950 مليون جنيه

محكمة

الإعدام لأب ونجله والمؤبد لآخر لاتهامهم بقتل شخص والشروع في قتل 3 آخرين بطوخ

تطوير ورفع كفاءة 18 عمارة سكنية بمنطقة بنك الشاي.. وإحلال وتجديد شبكات الصرف الصحي

من بنك الشاي إلى الإسراء.. 3 مناطق بحي الضواحي تشهد أعمال تطوير متكاملة بضواحي بورسعيد

بالصور

سمكة صغيرة الحجم تقوى العظام وتدعم صحة المخ.. ما هى؟

سمكة صغيرة الحجم تقوى العظام وتدعم صحة المخ..ما هى؟
سمكة صغيرة الحجم تقوى العظام وتدعم صحة المخ..ما هى؟
سمكة صغيرة الحجم تقوى العظام وتدعم صحة المخ..ما هى؟

فيتامين سي قد يوقف السرطان قبل ظهوره؟.. هل يصبح سلاحا جديدا للوقاية من الأورام؟

فيتامين سي يمنع السرطان
فيتامين سي يمنع السرطان
فيتامين سي يمنع السرطان

فوائد الخرشوف..7 أسباب تجعلك تحرص على تناوله لصحة الكبد والقلب

فوائد الخرشوف..7 أسباب تجعلك تحرص على تناوله لصحة الكبد والقلب
فوائد الخرشوف..7 أسباب تجعلك تحرص على تناوله لصحة الكبد والقلب
فوائد الخرشوف..7 أسباب تجعلك تحرص على تناوله لصحة الكبد والقلب

أروى جودة بإطلالة سوداء أنيقة.. البساطة عنوان جمالها في أحدث ظهور

أروى جودة بإطلالة سوداء أنيقة.. البساطة عنوان جمالها في أحدث ظهور
أروى جودة بإطلالة سوداء أنيقة.. البساطة عنوان جمالها في أحدث ظهور
أروى جودة بإطلالة سوداء أنيقة.. البساطة عنوان جمالها في أحدث ظهور

فيديو

وزير الدفاع يلتقي الوزير المنتدب للدفاع الوطني ببنين

وزير الدفاع يلتقي الوزير المنتدب للدفاع الوطني ببنين ويوقعان اتفاقية تعاون مشترك.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: صلوات في مقبرة الذات.. حين تقف ملامحنا الحقيقية جثة في مأتم الوجوه الزائفة!

د. مجدي بدران

د.مجدى بدران يكتب: الفيروس المخلوي التنفسي

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تشكيلُ السلبية

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: فراشة الآلة.. حين لا تكفي معرفة البداية لمعرفة النهاية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: طه حسين والسؤال الغائب

المزيد