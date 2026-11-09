بالأرقام.. سر عودة الونش وناصر ماهر إلى قائمة منتخب مصر

استقر علي ماهر، المدير الفني لمنتخب مصر، على القائمة الرسمية للفراعنة استعدادًا لمواجهتي مالاوي في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية 2027، وشهدت الاختيارات عودة عدد من العناصر، أبرزها محمود حمدي الونش مدافع الزمالك وناصر ماهر لاعب بيراميدز.

وضمت القائمة في حراسة المرمى محمد الشناوي، مهدي سليمان، مصطفى شوبير، ومحمد علاء.

وفي خط الدفاع: محمود حمدي الونش، حسام عبدالمجيد، رامي ربيعة، محمد عبدالمنعم، محمود مرعي، محمد هاني، كريم حافظ، أحمد فتوح، وطارق علاء.

أما خط الوسط، فضم مروان عطية، مهند لاشين، محمود صابر، محمد شحاتة، ناصر ماهر، إبراهيم عادل، محمود حسن تريزيجيه، أحمد سيد زيزو، وهيثم حسن.

وفي الهجوم: محمد صلاح، عمر مرموش، حمزة عبدالكريم، ومحمود ممدوح.

بعد انضمامهما.. ماذا قدم الونش وناصر ماهر قبل معسكر منتخب مصر؟

محمود الونش

وجاءت عودة الونش إلى صفوف المنتخب بعد المستويات التي قدمها مع الزمالك خلال الفترة الماضية، إذ شارك في 8 مباريات بالدوري، ونجح في الخروج بشباك نظيفة خلال 5 مواجهات، كما قدم أرقامًا دفاعية مميزة بعدما نفذ 64 تدخلًا ناجحًا، إلى جانب استخلاص وقطع الكرات في 7 مناسبات.

ناصر ماهر

وعلى الجانب الآخر، فرض ناصر ماهر نفسه ضمن اختيارات الجهاز الفني بفضل مردوده مع بيراميدز، حيث خاض 12 مباراة في الدوري هذا الموسم، سجل خلالها 3 أهداف، وقدم 12 تمريرة مفتاحية، ليؤكد قدرته على صناعة الفرص والمساهمة في الجانب الهجومي.

وتمنح عودة الثنائي خيارات إضافية للجهاز الفني لمنتخب مصر قبل مواجهتي مالاوي، إذ يأمل علي ماهر في الاستفادة من خبرات الونش وقدراته الدفاعية، إلى جانب الحلول الهجومية التي يقدمها ناصر ماهر، من أجل تحقيق نتائج إيجابية في التصفيات والاقتراب من حسم التأهل إلى البطولة القارية.