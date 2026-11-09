سقوط عامل خردة سرق أسلاك كهرباء من أعمدة إنارة بالأقصر

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن التضرر من سرقة أسلاك كهربائية من أحد أعمدة الإنارة بمنطقة المقابر بالأقصر.



بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عامل خردة "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة إسنا)، وضُبط بحوزته (كمية من الأسلاك الكهربائية - فرد خرطوش - كمية لمخدر الشابو) ، وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، وإرتكابه واقعة السرقة على النحو المشار إليه.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.