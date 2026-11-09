حجز محاكمة أوتاكا طليق هدير عبدالرازق بتهمة الاتجار في المواد المخدرة للحكم

قررت محكمة جنايات الشروق، حجز محاكمة المتهم أوتاكا، طليق هدير عبدالرازق في الاتجار بالمخدرات، لجلسة 16 ديسمبر للحكم.



شهدت الجلسة حضور الدكتور هاني سامح، المحامي، دفاعًا عن المتهم، حيث تمسك ببطلان إجراءات الضبط، ودفع بتلفيق الاتهام ودس الأحراز، وعدم اتصالها بموكله، مشيرًا إلى ما اعتبره انقطاعًا في سلسلة حيازة المضبوطات منذ ضبطها وحتى عرضها على النيابة العامة وإرسالها إلى جهة الفحص.

ودفع الدفاع بعدم ثبوت هوية الأشخاص الذين حازوا الأحراز أو تعاملوا معها خلال مراحل نقلها وتغليفها وتحريزها وتسليمها، معتبرًا أن هذه المسائل تستوجب التحقق من سلامة الإجراءات المتبعة في التعامل مع المضبوطات.

كما تمسك الدفاع بأن تقرير المعمل الكيميائي، بحسب وجهة نظره، لا يكفي وحده لإثبات أن المادة التي خضعت للفحص هي ذاتها المضبوطات المنسوب ضبطها بحوزة المتهم.



وطلب دفاع المتهم استدعاء المسئول عن تغليف الأحراز وتحريزها، إلى جانب الكيميائي الشرعي، لمناقشتهما بشأن حالة الحرز والأختام والعدد والوزن ومصدر التسليم، وذلك في إطار منازعته في سلامة الحرز وتسلسل حيازته منذ لحظة الضبط وحتى وصوله إلى جهة الفحص.

تعود القضية إلى اتهام النيابة العامة لمحمد أوتاكا بإحراز كمية من مخدري الحشيش والكوكايين، وهي الاتهامات التي أنكرها المتهم، فيما تواصل المحكمة نظر الدعوى والاستماع إلى ما يقدمه طرفاها من دفوع وطلبات، تمهيدًا للفصل فيها.