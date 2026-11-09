قش ومخلفات.. إخماد حريق في أرض الترسانة البحرية على كورنيش إمبابة.. صور

نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة في إخماد حريق اندلع بأرض الترسانة البحرية بمنطقة كورنيش إمبابة، أمام مصنع الكراسي، ولم يسفر الحريق عن وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا بنشوب حريق داخل قطعة أرض بمنطقة الترسانة البحرية، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وتم التعامل مع النيران ومحاصرتها والسيطرة عليها، ومنع امتدادها إلى المناطق المجاورة.

وكشفت التحريات الأولية أن قطعة الأرض محل الحريق تقع ضمن ملكية خاصة، والنيران نشبت نتيجة اشتعال كميات من القش والمخلفات والقمامة المتراكمة داخل الأرض.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من إخماد الحريق بالكامل، دون تسجيل أي إصابات، فيما جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة للوقوف على ملابسات الواقعة وأسباب اندلاع النيران.