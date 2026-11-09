القبض على المتهمين بالتعدي على صاحب محل بسلاح أبيض بقنا

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام شخصين بالتعدى على مالك محل بالضرب بإستخدام أسلحة بيضاء وإحداث إصابته بقنا.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 2/ الجارى تبلغ لمركز شرطة نجع حمادى بقنا من إحدى المستشفيات بإستقبالها (مالك محل "مصاب بجرح قطعى بالرأس" – مقيم بدائرة المركز) وبسؤاله أقر بتضرره من (مالك محل ألعاب إلكترونية وشقيقه ووالدتهما "أحدهم مصاب بجرح سطحى بالوجه") لقيامهم بالتعدى عليه بالضرب بإستخدام (2 سلاح أبيض) وإحداث إصابته لوجود خلافات بينهم حول الجيرة التجارية.

أمكن ضبط المشكو فى حقهم (مقيمين بذات الدائرة) ، وبمواجهتهم أقروا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات، وتم بإرشادهم ضبط (السلاح الأبيض "المستخدم فى التعدى") وأضافوا بتخلصهم من السلاح الآخر بإلقائه فى أحد المصارف المائية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

