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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

تغيير الوكيل ولقاء ديكو.. كواليس تحرك برشلونة لخطف جوهرة دفاع لايبزيج

كاستيلو لوكيبا
كاستيلو لوكيبا
محمود أحمد

بدأ الفرنسي كاستيلو لوكيبا مدافع لايبزيج الألماني التحرك مبكرًا لتحديد ملامح مستقبله بعدما دخل برشلونة دائرة اهتماماته بصورة جدية في ظل رغبة النادي الكتالوني في إعادة بناء خطه الدفاعي وتوفير خيارات جديدة أمام المدرب الألماني هانز فليك استعدادًا للموسم المقبل.

ولا تبدو التحركات المحيطة بالمدافع الفرنسي مجرد تكهنات بشأن مستقبله بعدما اتخذ اللاعب خطوة لافتة بتغيير وكيل أعماله والانضمام إلى وكالة «إكسلنس سبورت» التي تتولى أيضًا إدارة أعمال مواطنه جول كوندي مدافع برشلونة وهو ما فتح الباب أمام احتمالات انتقاله إلى ملعب كامب نو خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وتأتي هذه الخطوة في توقيت حساس بالنسبة إلى برشلونة الذي يبحث عن حلول لتدعيم قلب الدفاع بعناصر تمتلك القدرة على التعامل مع متطلبات المنافسة الأوروبية خاصة مع رغبة فليك في امتلاك خط خلفي أكثر تنوعًا يجمع بين القوة البدنية والسرعة والقدرة على بناء اللعب من الخلف.

تغيير الوكيل.. بوابة لوكيبا إلى برشلونة

حمل انتقال لوكيبا إلى وكالة «إكسلنس سبورت» دلالات مهمة بشأن مستقبل اللاعب خصوصًا أن الوكالة تمتلك علاقة مباشرة بأحد العناصر الأساسية في دفاع برشلونة وهو جول كوندي الأمر الذي وفر قناة اتصال محتملة بين ممثلي المدافع الفرنسي وإدارة النادي الإسباني.

وتعززت هذه المؤشرات بعدما عقد ممثل عن الوكالة اجتماعًا مع ديكو المدير الرياضي لبرشلونة قبل نحو 10 أيام حيث جرى التطرق إلى اسم لوكيبا وإمكانية انتقاله إلى الفريق الكتالوني في إطار بحث النادي عن مدافع جديد قادر على تقديم الإضافة خلال المرحلة المقبلة.

ويبلغ لوكيبا 23 عامًا ويعد من المدافعين الذين يمتلكون هامشًا كبيرًا للتطور كما أن إجادته اللعب بالقدم اليسرى تمنحه ميزة فنية مهمة في ظل ندرة المدافعين أصحاب هذه المواصفات وقدرتهم على توفير حلول إضافية في عملية الخروج بالكرة وبناء الهجمات.

ويحظى اللاعب بإعجاب مسؤولي برشلونة الذين يرون في خصائصه الفنية ما يتناسب مع الأفكار التي يعتمد عليها هانز فليك خصوصًا أن المدرب الألماني يفضل وجود مدافع قادر على التعامل مع المساحات خلف خط الدفاع إلى جانب امتلاك الجودة اللازمة لبدء الهجمات بصورة منظمة.

فليك يبحث عن مدافع بمواصفات خاصة

يمثل تدعيم قلب الدفاع أحد الملفات التي تشغل إدارة برشلونة في ظل الحاجة إلى زيادة الخيارات المتاحة أمام فليك وعدم الاكتفاء بالأسماء الموجودة داخل القائمة الحالية خاصة مع متطلبات اللعب بأسلوب يعتمد على الضغط المتقدم ورفع الخط الدفاعي.

ومن هذا المنطلق تبدو خصائص لوكيبا مناسبة للمشروع الفني الذي يسعى المدرب الألماني إلى تطبيقه إذ لا يتعلق الأمر بمجرد التعاقد مع مدافع جديد وإنما بضم لاعب يستطيع التعامل مع التحولات السريعة للمنافسين والتغطية في المساحات الواسعة والمساهمة في بناء اللعب من الخط الخلفي.

كما أن صغر سن المدافع الفرنسي يمنح برشلونة فرصة للاستثمار في لاعب يمكن أن يشكل جزءًا من مشروع الفريق لسنوات طويلة بدلًا من التعاقد مع عنصر يقتصر دوره على تقديم حلول مؤقتة للمشكلات الدفاعية.

وفي المقابل يرغب لوكيبا في خوض تجربة جديدة بعيدًا عن الدوري الألماني والانتقال إلى نادٍ يمتلك طموحات كبيرة وينافس بانتظام على البطولات المحلية والقارية وهو ما يجعل برشلونة وجهة جذابة بالنسبة إليه حال التوصل إلى اتفاق بين جميع الأطراف.

80 مليون يورو تعرقل الصفقة

رغم التقارب المحتمل بين رغبة اللاعب واهتمام برشلونة فإن الجانب المالي يمثل العقبة الأكبر أمام إتمام الصفقة خصوصًا أن عقد لوكيبا مع لايبزيج يتضمن شرطًا جزائيًا تبلغ قيمته 80 مليون يورو.

وتزداد صعوبة الموقف بالنسبة إلى النادي الكتالوني في ظل عدم وجود نية لدى لايبزيج للتخلي عن مدافعه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة ما يجعل التحرك الصيفي السيناريو الأقرب إذا استمرت المفاوضات بين الأطراف المعنية.

لكن برشلونة قد يجد فرصة أفضل للتفاوض مستقبلًا بعدما تضمن عقد اللاعب انخفاض قيمة الشرط الجزائي إلى 65 مليون يورو اعتبارًا من يونيو 2027 وهو ما قد يمنح النادي مساحة أكبر للتحرك وإن كان ذلك يعني الانتظار لفترة إضافية قبل حسم الملف.

ولا يرغب برشلونة في الدخول في صفقة مرتفعة التكلفة دون دراسة وضعه المالي بصورة دقيقة خاصة أن الإدارة تحتاج إلى الموازنة بين تدعيم الدفاع والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وهو ما قد يفرض عليها التخلي عن بعض اللاعبين لتوفير السيولة اللازمة لإبرام تعاقدات جديدة.

رحيل بالدي وأراوخو.. أوراق برشلونة لحسم الصفقة

ترتبط فرص برشلونة في التعاقد مع لوكيبا بملف آخر لا يقل أهمية يتمثل في مستقبل بعض لاعبي الخط الخلفي إذ تبرز احتمالات رحيل أليخاندرو بالدي ضمن السيناريوهات التي قد تؤثر في حسابات الإدارة خلال سوق الانتقالات.

كما يمتلك ليفربول خيار شراء المدافع رونالد أراوخو مقابل 55 مليون يورو وهو تطور قد يمنح برشلونة موارد مالية إضافية إذا قرر النادي الإنجليزي تفعيل هذا البند بما يساعد الإدارة على تمويل صفقة دفاعية جديدة.

وتكشف هذه الحسابات أن تحرك برشلونة لضم لوكيبا لا ينفصل عن خطة أوسع لإعادة ترتيب عناصر الدفاع سواء من خلال الاستغناء عن بعض الأسماء أو البحث عن بدائل تتناسب مع احتياجات الجهاز الفني والقدرات المالية للنادي.

وفي الوقت نفسه لا يضع برشلونة المدافع الفرنسي باعتباره الخيار الوحيد إذ يدرس النادي عدة أسماء أخرى من بينها آرثر دياس وفيتور ريس ويوري باس لاعب أياكس في إطار البحث عن مدافع يمتلك المواصفات المطلوبة دون تحميل خزينة النادي أعباء مالية ضخمة.

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