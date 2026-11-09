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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ترتيب الدوري الإسباني.. برشلونة يبتعد بالصدارة بعد إسقاط أتلتيكو مدريد

برشلونة
برشلونة
إسراء أشرف

واصل برشلونة عروضه القوية في الدوري الإسباني، بعدما عاد بانتصار ثمين من ملعب ميتروبوليتانو، عقب تغلبه على أتلتيكو مدريد بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس، الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من موسم 2026-2027.

ورفع الفريق الكتالوني رصيده إلى 33 نقطة في صدارة الترتيب، محققًا فوزه الحادي عشر خلال 12 جولة، ليوسع الفارق إلى 3 نقاط مع ريال مدريد صاحب المركز الثاني برصيد 30 نقطة، و5 نقاط أمام أتلتيكو مدريد الذي يحتل المركز الثالث بـ28 نقطة.

وكان أصحاب الأرض قد تقدموا مبكرًا في الدقيقة العاشرة، لكن برشلونة نجح في العودة قبل نهاية الشوط الأول، بعدما أدرك فيرمين لوبيز التعادل في الدقيقة 45، قبل أن يعود اللاعب نفسه ويمنح فريقه هدف الانتصار في الدقيقة 66، ليحسم النقاط الثلاث لصالح البلوجرانا.

وعلى الجانب الآخر، تلقى أتلتيكو مدريد خسارته الثانية في المسابقة هذا الموسم، ليتجمد رصيده عند 28 نقطة، ويفقد فرصة تقليص الفارق مع المتصدر، بينما يواصل برشلونة استغلال تعثر منافسيه لتعزيز موقعه في القمة.

جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز برشلونة

1- برشلونة: 33 نقطة من 12 مباراة.

2- ريال مدريد: 30 نقطة من 12 مباراة.

3- أتلتيكو مدريد: 28 نقطة من 12 مباراة.

4- ريال بيتيس: 26 نقطة من 12 مباراة.

5- ريال سوسيداد: 22 نقطة من 12 مباراة.

6- إشبيلية: 18 نقطة من 12 مباراة.

7- أتلتيك بلباو: 16 نقطة من 11 مباراة.

8- فياريال: 15 نقطة من 12 مباراة.

9- ديبورتيفو: 15 نقطة من 12 مباراة.

10- راسينج سانتاندير: 14 نقطة من 12 مباراة.

11- سيلتا فيجو: 13 نقطة من 12 مباراة.

12- ألافيس: 13 نقطة من 12 مباراة.

13- إسبانيول: 12 نقطة من 12 مباراة.

14- رايو فاييكانو: 12 نقطة من 11 مباراة.

15- خيتافي: 12 نقطة من 12 مباراة.

16- أوساسونا: 12 نقطة من 12 مباراة.

17- ليفانتي: 11 نقطة من 12 مباراة.

18- إلتشي: 10 نقاط من 12 مباراة.

19- فالنسيا: 9 نقاط من 12 مباراة.

20- مالاجا: 5 نقاط من 12 مباراة.

وبهذا الانتصار، يوجه برشلونة رسالة قوية لمنافسيه في سباق اللقب، بعدما نجح في حصد ثلاث نقاط ثمينة من ملعب أحد أبرز منافسيه، ليواصل الانفراد بالصدارة مع اقتراب المنافسة من مراحل أكثر صعوبة.

ترتيب الدوري الإسباني برشلونة أتلتكيو مدريد الدوري الإسباني ريال مدريد

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