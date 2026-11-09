منار غانم تحذر من تقلبات الطقس.. شبورة وأمطار وانخفاض درجات الحرارة حتى السبت

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة خلال الأيام المقبلة، محذرة من استمرار الانخفاض في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، بالتزامن مع ظهور عدد من الظواهر الجوية، أبرزها الشبورة المائية وفرص سقوط الأمطار ونشاط الرياح على فترات متقطعة.

وأوضحت منار غانم خلال صباح الخير يا مصر،أن البلاد تشهد أجواء خريفية، حيث يسود طقس معتدل الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد خلال ساعات النهار، بينما يكون مائلًا للحرارة على جنوب الصعيد، في حين تنخفض درجات الحرارة خلال فترات الليل، ليسود طقس مائل للبرودة إلى بارد على أغلب الأنحاء.

وأضافت أن الفارق بين درجات الحرارة خلال ساعات النهار والليل يستدعي الانتباه عند اختيار الملابس، خاصة مع انخفاض درجات الحرارة خلال فترات الليل المتأخرة والصباح الباكر.

منار غانم تحذر من الشبورة المائية على الطرق

وفيما يتعلق بالظواهر الجوية، أشارت منار غانم إلى تكون شبورة مائية خلال ساعات الصباح الباكر على عدد من الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، خاصة الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد، مرورًا بالقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وحذرت من أن الشبورة قد تؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية على بعض الطرق، لا سيما خلال الساعات الأولى من الصباح، مطالبة قائدي السيارات بتوخي الحذر أثناء القيادة، والالتزام بالسرعات المقررة وترك مسافات آمنة بين المركبات، لتجنب وقوع الحوادث.

فرص سقوط أمطار على السواحل الشمالية والقاهرة

وبشأن فرص سقوط الأمطار، أوضحت التوقعات الجوية وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، مع احتمالية سقوط أمطار خفيفة على بعض مناطق جنوب الوجه البحري.

وأضافت أن فرص الأمطار قد تمتد بصورة ضعيفة إلى مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى، على فترات متقطعة، مشيرة إلى اختلاف فرص وشدة سقوط الأمطار من منطقة إلى أخرى وفقًا للتوزيعات الجوية.

نشاط الرياح على أغلب أنحاء الجمهورية

كما توقعت منار غانم نشاط الرياح على أغلب أنحاء الجمهورية على فترات متقطعة، بالتزامن مع استمرار انخفاض درجات الحرارة، موضحة أن نشاط الرياح قد يزيد من الإحساس بانخفاض درجات الحرارة، خاصة خلال ساعات الليل.

وتأتي هذه الظواهر الجوية في إطار استمرار الأجواء الخريفية التي تشهدها البلاد، مع تباين درجات الحرارة بين المناطق الشمالية والجنوبية، فضلًا عن الاختلاف الملحوظ بين فترتي النهار والليل.

درجات الحرارة اليوم الاثنين في المحافظات

وفيما يتعلق بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين، جاءت درجات الحرارة العظمى والصغرى على عدد من المناطق على النحو التالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 24 درجة والصغرى 16 درجة.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 22 درجة والصغرى 16 درجة.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 28 درجة والصغرى 18 درجة.

شمال الصعيد: العظمى 25 درجة والصغرى 13 درجة.

جنوب الصعيد: العظمى 28 درجة والصغرى 15 درجة.

وتوضح درجات الحرارة استمرار الأجواء المعتدلة خلال ساعات النهار على أغلب المناطق الشمالية، مقابل انخفاض ملحوظ خلال ساعات الليل، خاصة في مناطق شمال الصعيد.

حالة الطقس من الثلاثاء حتى السبت 14 نوفمبر

وعن توقعات حالة الطقس خلال الفترة من الثلاثاء وحتى السبت الموافق 14 نوفمبر، فمن المتوقع استمرار الانخفاض في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، مع بقاء الأجواء معتدلة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، ومائلة للحرارة على جنوب الصعيد خلال ساعات النهار.

أما خلال ساعات الليل والصباح الباكر، فتكون الأجواء مائلة للبرودة إلى باردة على أغلب الأنحاء، وهو ما يتطلب متابعة التغيرات اليومية في درجات الحرارة، خاصة مع اقتراب بداية فصل الشتاء.

درجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة

وبحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية، تتراوح درجات الحرارة العظمى خلال الفترة من الثلاثاء حتى السبت المقبل بين 24 و26 درجة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، بينما تتراوح على السواحل الشمالية بين 22 و24 درجة.

وفي جنوب الصعيد، تسجل درجات الحرارة العظمى ما بين 25 و30 درجة، لتظل المناطق الجنوبية الأعلى حرارة مقارنة بالمناطق الشمالية.

استمرار الشبورة وفرص الأمطار حتى نهاية الأسبوع

وتستمر فرص تكون الشبورة المائية خلال ساعات الصباح على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد، مرورًا بالقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء، وهو ما يستدعي الحذر أثناء القيادة، خاصة في الصباح الباكر.

كما تشير التوقعات إلى فرص سقوط أمطار خفيفة يوم الثلاثاء على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، على فترات متقطعة.

وتعكس توقعات الطقس خلال الأيام المقبلة استمرار الأجواء الخريفية وانخفاض درجات الحرارة نسبيًا، مع تنوع الظواهر الجوية بين الشبورة والأمطار ونشاط الرياح، الأمر الذي يتطلب متابعة النشرات الجوية بصورة مستمرة، والانتباه للفروق في درجات الحرارة بين النهار والليل.