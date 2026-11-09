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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

رئيس اتحاد الهجن يكشف تفاصيل سباق العريش.. 900 جمل من 17 قبيلة في المنافسات

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
منار عبد العظيم

كشف المستشار عيد حمدان، رئيس الاتحاد المصري لرياضات الهجن، تفاصيل استمرار فعاليات سباق الهجن التنشيطي بمدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، مؤكدًا أن السباق يشهد مشاركة واسعة من ملاك ومربي الهجن من مختلف المحافظات، في إطار جهود دعم الرياضة التراثية والحفاظ عليها.

وأوضح عيد حمدان خلال صباح الخير يا مصر، أن منافسات السباق تُقام على مضمار نادي الهجن بالكيلو 17 غرب مدينة العريش، بمشاركة نحو 900 مطية من مختلف الأعمار، تمثل 17 قبيلة من عدد من محافظات الجمهورية، وسط أجواء تنافسية تعكس الاهتمام المتزايد برياضة الهجن.

900 مطية تشارك في منافسات سباق الهجن بالعريش

وأشار رئيس الاتحاد المصري لرياضات الهجن إلى أن المشاركة الكبيرة في السباق تعكس أهمية هذه الفعاليات في الحفاظ على التراث البدوي والسيناوي، وإتاحة الفرصة أمام ملاك الهجن للتنافس واستعراض قدرات المطايا في مختلف الأشواط.

وأضاف أن تنظيم السباق يتم بالتنسيق بين الاتحاد المصري لرياضات الهجن والاتحاد الإماراتي للهجن، وبدعم من الاتحاد الإماراتي، وتحت رعاية اللواء الدكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء.

11 شوطًا في اليوم الثاني من السباق

ولفت عيد حمدان إلى أن برنامج اليوم الثاني يتضمن إقامة 11 شوطًا لمختلف فئات الهجن، تشمل الحراير والصريمة والبكار والقعدان والعباديات والثنايا، إلى جانب أشواط الرباع والناب للحراير والدولي.

وأوضح أن تنوع الأشواط يتيح مشاركة مختلف الفئات العمرية للهجن، ويعزز المنافسة بين القبائل المشاركة على المراكز الأولى.

رئيس اتحاد الهجن يعلن تفاصيل تكريم الفائزين

وأشار رئيس الاتحاد المصري لرياضات الهجن إلى أنه من المقرر توزيع الجوائز على الفائزين في الأشواط المختلفة، بحضور محافظ شمال سيناء، في إطار تشجيع المشاركين ودعم استمرار رياضة الهجن.

وأكد أن هذه السباقات تمثل فرصة مهمة للحفاظ على الموروث التراثي المرتبط برياضة الهجن، وتعزيز مكانة شمال سيناء باعتبارها إحدى المحافظات التي تحتضن هذه الرياضة وتاريخها.

رياضة الهجن الاتحاد المصري لرياضات الهجن فعاليات سباق الهجن التنشيطي

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