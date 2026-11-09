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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

فليك بعد إسقاط أتلتيكو: برشلونة يملك الجودة اللازمة للمنافسة على الألقاب

فليك
فليك
إسراء أشرف

أبدى الألماني هانز فليك، المدير الفني لبرشلونة، رضاه عن الفوز الذي حققه فريقه على أتلتيكو مدريد بنتيجة 2-1، في المواجهة التي أقيمت على ملعب "ميتروبوليتانو"، مؤكدًا أن لاعبيه قدموا أداءً يستحق التقدير، خصوصًا خلال الشوط الثاني.

وقال فليك، في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، إن برشلونة يمتلك الإمكانيات التي تؤهله لحسم المواجهات الكبرى، مشيرًا إلى أن الفوز على أتلتيكو في ملعبه لم يكن مهمة سهلة.

وأضاف: "لدينا الجودة اللازمة للفوز بمثل هذه المباريات، وقلت لكم من قبل إنه يجب أن نؤمن بهذا الفريق، ليس من السهل الانتصار هنا أمام أتلتيكو مدريد، لكننا قدمنا مباراة رائعة".

وشدد المدرب الألماني على أن هدف برشلونة هو المنافسة على البطولات، قائلًا: "نحن هنا ونعمل كل يوم من أجل الفوز بالألقاب، وهذا ما نطمح إليه".

وتحدث فليك عن التعديلات التي أجراها خلال الاستراحة بين الشوطين، موضحًا أن الفريق لم يظهر بالشكل المطلوب في النصف الأول من اللقاء، خاصة على مستوى الضغط والتمركز، قبل أن يتحسن الأداء بصورة واضحة بعد العودة إلى الملعب.

وقال: "قمنا بتعديل بعض الأمور في الشوط الثاني، ففي الشوط الأول لم نكن في المكان المناسب خلال بعض المواقف، كما افتقدنا الحدة والضغط"، معتبرًا أن الضغط على المنافس كان من أبرز أسباب تطور أداء الفريق.

كما كشف المدير الفني لبرشلونة عن تفاصيل الاستعانة بفرينكي دي يونج في مركز الظهير، مؤكدًا أنه ناقش الأمر مع اللاعب قبل المباراة، تحسبًا للحاجة إلى هذا التغيير خلال اللقاء، بعدما أبدى دي يونج استعداده لشغل المركز لمدة 15 دقيقة إذا تطلبت ظروف المباراة ذلك.

وأشار فليك إلى أن تسجيل هدف التعادل قبل نهاية الشوط الأول منح برشلونة دفعة مهمة لاستكمال المواجهة بصورة أفضل، مضيفًا: "المباريات تُلعب على مدار 90 دقيقة، لم يكن الشوط الأول مثاليًا، بينما كان الشوط الثاني كذلك".

واختتم مدرب برشلونة حديثه بالتعبير عن سعادته بحصد النقاط الثلاث، مؤكدًا أهمية الانتصار، كما تطرق إلى ضرورة إدارة دقائق مشاركة اللاعبين وأحمالهم البدنية، في ظل ضغط المباريات واقتراب فترة التوقف الدولي.

وأوضح فليك أن غياب عدد من اللاعبين الإسبان عن تدريبات الفريق خلال فترة التوقف يجعل إدارة الأحمال أمرًا مهمًا، مطالبًا المنتخبات الوطنية أيضًا بمراعاة عدد الدقائق التي يخوضها اللاعبون، حتى لا يتعرضوا لإجهاد زائد.

هانز فليك فليك برشلونة أتلتيكو مدريد الليجا الدوري الإسباني

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