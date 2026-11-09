السلطات اليونانية تنتشل 12 جثة على متن قارب يقل مهاجرين جنوب جزيرة كريت، وإنقاذ 18 شخصا

انتشلت السلطات اليونانية 12 جثة من قارب يقل مهاجرين عُثر عليه يبحر جنوب جزيرة كريت اليونانية في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين، بينما أنقذت سفينة شحن عابرة ترفع العلم المغربي 18 شخصًا من القارب نفسه.

ونقلت وكالة أنباء "أسوشيتد برس" عن خفر السواحل اليوناني القول إنه لم تتوفر معلومات إضافية على الفور حول هويات الضحايا الـ 12 أو ملابسات وفاتهم. وقال خفر السواحل إن القارب الذي كانوا يستقلونه عُثر عليه على بعد حوالي 28 كيلومترًا جنوب جزيرة كريت في جنوب البحر الأبيض المتوسط ​​صباح اليوم الاثنين.

ووفقا للوكالة، فقد عُثر أيضا على قاربين آخرين، أحدهما يقل حوالي 47 شخصًا والآخر على متنه حوالي 40 شخصًا، يبحران جنوب كريت. وقد رصدت طائرة تابعة لوكالة حماية الحدود الأوروبية "فرونتكس"، القارب الأول، بينما رصدت مسيرة تابعة لفرونتكس القارب الثاني، بحسب ما أفاد به خفر السواحل.

وأضافت الوكالة أن من كانوا على متن القاربين تم إنقاذهم بواسطة وكالة فرونتكس، ويجري نقلهم إلى ميناء على الساحل الجنوبي لجزيرة كريت.

وتُعدّ اليونان إحدى نقاط الدخول الرئيسية إلى الاتحاد الأوروبي للأشخاص الفارين من الصراعات والفقر في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا. وفي الأشهر الأخيرة، قام آلاف الأشخاص بعبور بحري محفوف بالمخاطر من شمال أفريقيا إلى جزيرة كريت. بينما يقوم آخرون برحلة أقصر بكثير، ولكنها غالباً ما تكون بنفس القدر من الخطورة، من الساحل التركي إلى الجزر اليونانية القريبة في بحر إيجة، وغالباً ما يكون ذلك في قوارب مطاطية غير جديرة بالإبحار أو قوارب صغيرة أخرى.