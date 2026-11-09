السعودية: توقيع ثماني اتفاقيات ومذكرات تفاهم على هامش معرض الحج في نسخته السادسة

شهد نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، خلال حفل توقيع ثماني اتفاقيات ومذكرات تفاهم، على هامش معرض الحج في نسخته السادسة.

وشملت الاتفاقيات.. اتفاقية تعاون بين وزارة الحج والعمرة ووزارة التعليم لتمكين كفاءات التعليم في خدمة ضيوف الرحمن، واتفاقية تعاون بين وزارة الحج والعمرة ووزارة السياحة لتعزيز جودة خدمات سكن الحجاج في مكة المكرمة والمدينة المنورة، ومذكرة تفاهم بين وزارة الحج والعمرة والخطوط السعودية لإنشاء وتشغيل محطة سفر الحجاج في مكة المكرمة، واتفاقية تعاون بين وزارة الحج والعمرة وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية لتنمية المواهب والبحث والابتكار لخدمة ضيوف الرحمن.

جاء ذلك عقب افتتاح نائب أمير منطقة مكة المكرمة، أعمال مؤتمر ومعرض الحج في نسخته السادسة، الذي تنظمه وزارة الحج والعمرة السعودية تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين في جدة سوبر دوم تحت شعار "من مكة إلى العالم"، بالتعاون مع برنامج خدمة ضيوف الرحمن، أحد برامج تحقيق رؤية السعودية 2030، بحضور عدد من الامراء والوزراء ورؤساء بعثات الحج وممثلي مكاتب شؤون الحجاج من مختلف دول العالم الإسلامي.

كما شملت الاتفاقيات أيضا مذكرة تفاهم بين وقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية وجمعية هدية الحاج والمعتمر للإسهام في تحسين تجربة الزوار وقاصدي الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة، واتفاقية شراكة إستراتيجية بين الهيئة العامة للأوقاف وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن ومؤسسة نسك الإنسانية لتأسيس ودعم مبادرات إستراتيجية في خدمة ضيوف الرحمن، واتفاقية شراكة بين الهيئة العامة للأوقاف ونسك الإنسانية لتأسيس وتشغيل محفظة المشروعات التنموية والإنسانية لخدمة ضيوف الرحمن، إضافة إلى اتفاقية "مشروع واصل الحرم" التي وُقّعت بين الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، عبر ذراعها التنفيذي "المركز العام للنقل"، و"تحالف مجموعة قايد" و"تحالف شركة موقف"، بقيمة (5.6) مليارات ريال، لتطوير المحطات والمسارات المؤدية من المسجد الحرام وإليه، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة بالتعاون مع القطاع الخاص.

وقال نائب أمير منطقة مكة المكرمة - في كلمة نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - "تواصل المملكة العربية السعودية، بعون الله وتوفيقه، جهودها المباركة في خدمة الحرمين الشريفين وضيوف الرحمن، واضعةً ذلك في مقدمة أولوياتها، مؤكدا حرصها على استمرار تطوير منظومة الحج، والارتقاء بجودة الخدمات، وتوظيف أحدث التقنيات، وتعزيز التكامل بين أجهزة الدولة؛ لتيسير رحلة الحاج من مغادرته بلده حتى عودته إليه سالمًا، أن النجاح المتواصل لمواسم الحج تؤكده جاهزية منظومة الحج وكفاءتها العالية".

واطلع نائب أمير منطقة مكة المكرمة في المعرض المصاحب للمؤتمر، على أحدث التقنيات والمبادرات الإثرائية والحلول الذكية المقدمة لخدمة ضيوف الرحمن، وأجنحة الجهات المشاركة من القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية.

وقال إن مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة هو أحد ممكنات هذا النجاح؛ إذ أسهم في تعزيز التعاون والتنسيق المشترك معكم، وإبرام الاتفاقيات، ورفع مستوى الجاهزية والاستعداد لموسم الحج".

من جانبه، ألقى وزير الحج والعمرة رئيس لجنة برنامج خدمة ضيوف الرحمن الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة كلمة استعرض خلالها أبرز التحولات التي شهدتها منظومة الحج والعمرة، ومنها تعزيز المنافسة ورفع عدد شركات تقديم الخدمة لحجاج الخارج إلى (34) شركة، وتعزيز التعاقد المباشر في (58) دولة، وإتاحة الحج للقادمين من (75) دولة إضافية عبر برنامج الحج المباشر، والاستعداد المبكر لموسم حج 1448هـ مع مكاتب شؤون الحجاج في (78) دولة، إلى جانب تطوير المشاعر والنقل، والتحول الرقمي الذي رفع عدد مستخدمي منصة وتطبيق "نسك" إلى أكثر من (70) مليون مستخدم، فيما بلغت نسبة رضا الحجاج (93%) في عام 1447هـ.

كما أكد أن مؤتمر ومعرض الحج أصبح منصة عالمية للاستعداد المبكر وبناء الشراكات واستكمال التعاقدات وتطوير الخدمات.

وتضمن حفل الافتتاح كلمة لرؤساء مكاتب شؤون الحجاج، ألقاها وزير الحج والعمرة بجمهورية إندونيسيا الدكتور محمد عرفان يوسف، إلى جانب إطلاق ملتقى التوعية والتدريب، وبوابة العاملين الموحدة.

وفي نهاية الحفل، كرّم نائب أمير منطقة مكة المكرمة الجهات والشركاء المشاركين في أعمال المؤتمر.

وتتواصل أعمال النسخة السادسة من مؤتمر ومعرض الحج على مدى أربعة أيام، بمشاركة مايزيد على (520) جهة من القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية محليًا ودوليًا، وحضور ومشاركة من أكثر من (150) دولة، على مساحة تتجاوز (67) ألف متر مربع، إذ يجمع المؤتمر مكاتب شؤون الحجاج ومقدمي الخدمات والجهات والمتخصصين، لدعم الاستعداد المبكر لمواسم الحج، وتطوير الخدمات، وبناء الشراكات والحلول التي تسهم في الارتقاء برحلة ضيف الرحمن، امتدادًا للعناية التي توليها القيادة الرشيدة السعودية بخدمة ضيوف الرحمن.