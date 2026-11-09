ميرز يعتزم ترشيح إيلزه آيجنر لمنصب الرئيس الاتحادي لألمانيا

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أعلن المستشار الألماني فريدريش ميرز، أمام قادة حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، عن نيته ترشيح إيلزه آيجنر لتولي منصب الرئيس الاتحادي القادم لألمانيا.

وستخلف آيجنر الرئيس الألماني الحالي فرانك-فالتر شتاينماير عند انتهاء ولايته مطلع العام المقبل، بحسب شبكة /دويتشه فيله/ الألمانية.

وتنتمي آيجنر إلى حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي - وهو حزب محافظ في ولاية بافاريا - وتشغل حاليا منصب رئيسة برلمان ولاية بافاريا. وفي حال انتخابها في 30 يناير المقبل، ستصبح أول امرأة تتولى منصب الرئيس في ألمانيا.

يذكر أن شتاينماير ينتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك الأصغر في الائتلاف الحاكم.

ومن المقرر أن يطرح ميرز اسم آيجنر رسميا لهذا المنصب اليوم الاثنين، خلال اجتماع لقادة الأحزاب لاختيار مرشح مشترك.

وقد أعرب ممثلون عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر بالفعل عن دعمهم لترشيحها.