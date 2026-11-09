مجلس كنائس مصر ينعى ضحايا حادث قطار العياط ويصلي من أجل شفاء المصابين

أعرب مجلس كنائس مصر عن بالغ حزنه وأسفه جراء حادث قطار العياط بمحافظة الجيزة، الذي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين، مقدمًا خالص التعازي وصادق المواساة إلى أسر الضحايا، ومصليًا من أجل الشفاء العاجل لجميع المصابين.

وأكد المجلس، في بيان له، تضامنه الكامل مع أسر الضحايا والمصابين في هذا الحادث الأليم، رافعًا الصلوات إلى الله لكي يمنح المتألمين التعزية، ويهب المصابين نعمة الشفاء، ويحيط أسرهم ومحبيهم بالصبر والرجاء.

كما رفع المجلس صلواته من أجل جميع القائمين على جهود الإنقاذ والرعاية الطبية، وكل من يسهم في تخفيف آثار الحادث، طالبًا من الله أن يحفظ مصر وشعبها من كل سوء، وأن يديم عليها نعمة السلام والأمان.