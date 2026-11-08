الأنبا مقار يلتقي شباب كنائس مدينة العاشر في ندوة "الإيجابية وسط مخاوف العالم"

التقى نيافة الأنبا مقار، أسقف إيبارشية الشرقية ومدينة العاشر من رمضان، شباب كنائس مدينة العاشر في ندوة روحية تناولت موضوع "كيف يكون الإنسان إيجابيًا وسط مخاوف العالم واضطراباته؟".

تحدث نيافته خلال اللقاء عن أهمية أن يحيا الإنسان بروح الرجاء والثقة في الله، وألا يسمح للمخاوف والأحداث المضطربة المحيطة به أن تسلبه سلامه الداخلي أو تؤثر على نظرته للحياة، مؤكدًا أن الله الذي ساندنا في الماضي هو نفسه الذي سيكون معنا في المستقبل، وأن خبرات معونة الله السابقة تمنحنا الثقة والرجاء في مواجهة تحديات الغد. واستشهد نيافته بقول الكتاب المقدس: «الَّذِي نَجَّانَا مِنْ مَوْتٍ مِثْلِ هذَا، وَهُوَ يُنَجِّي، الَّذِي لَنَا رَجَاءٌ أَنَّهُ سَيُنَجِّي أَيْضًا فِيمَا بَعْدُ» (٢ كو ١: ١٠).

شهد اللقاء تفاعلًا مميزًا من الشباب، الذين قدموا العديد من الأسئلة والتساؤلات حول التحديات والمخاوف التي تواجه الإنسان في حياته اليومية، وحرص نيافته على الإجابة عنها ومناقشتها، في حوار اتسم بالبساطة والعمق، واختُتم اللقاء برسائل روحية تشجع الشباب على التمسك بالرجاء والإيجابية والثقة في معونة الله.

وفي السياق ذاته، حرص الآباء الكهنة الحضور على تقديم التهنئة لنيافة الأنبا مقار بمناسبة عيد رهبنته الثلاثين، معربين عن محبتهم وتقديرهم لنيافته، ومتمنين له دوام الصحة وطول العمر، وأن يمتعه الله بسنوات عديدة مثمرة في خدمته ورعايته.