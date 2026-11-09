العاهل السعودي: نضع خدمة ضيوف الرحمن في مقدمة أولوياتنا

أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أن السعودية تواصل جهودها في خدمة الحرمين الشريفين وضيوف الرحمن، واضعة ذلك في مقدمة أولوياتها.

وقال نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير سعود بن مشعل - في كلمة ألقاها نيابة عن الملك سلمان أثناء افتتاح النسخة السادسة من "مؤتمر ومعرض الحج" في جدة - :"إن السعودية تحرص على استمرار تطوير منظومة الحج، والارتقاء بجودة الخدمات، وتوظيف أحدث التقنيات، وتعزيز التكامل بين أجهزة الدولة؛ لتيسير رحلة الحاج من مغادرته بلده حتى عودته إليه سالما" وفقا لما أوردته قناة "الإخبارية السعودية" اليوم الاثنين.

وأضاف أن النجاح المتواصل لمواسم الحج تؤكده جاهزية منظومة الحج وكفاءتها العالية، مشيرا إلى أن مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة هو أحد ممكنات هذا النجاح؛ حيث أسهم في تعزيز التعاون والتنسيق المشترك، ورفع مستوى الجاهزية والاستعداد لموسم الحج".

يذكر أن نائب أمير منطقة مكة المكرمة سعود بن مشعل بن عبدالعزيز كان قد افتتح أمس، تحت رعاية الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أعمال مؤتمر ومعرض الحج في نسخته السادسة، الذي تنظمه وزارة الحج والعمرة في جدة تحت شعار "من مكة إلى العالم"، بالتعاون مع برنامج خدمة ضيوف الرحمن.