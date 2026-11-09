اليابان تزود الفلبين بنظام رادار وطائرات مسيرة بقيمة 27 مليون دولار لتعزيز أمن المنطقة

أعلنت الحكومة اليابانية، اليوم /الاثنين/، أنها ستزود القوات المسلحة الفلبينية بنظام رادار و طائرات مسيرة بقيمة 4.3 مليار ين، بما يعادل نحو 27 مليون دولار، في إطار برنامج المساعدات الأمنية الذي أطلقته طوكيو لدعم شركائها.

وذكرت وزارة الخارجية اليابانية، في بيان، أن نظام الرادار الساحلي الذي سيُقدم إلى البحرية الفلبينية يمثل أول عملية نقل لمنتج دفاعي ياباني مكتمل الصنع في إطار برنامج "المساعدة الأمنية الرسمية"، الذي أطلقته طوكيو عام 2023.

ووقع السفير الياباني لدى الفلبين كاتسورو كيتاجاوا ووزيرة الخارجية الفلبينية ماريا تيريزا لازارو الاتفاقيات في العاصمة مانيلا، وتشمل أيضا تزويد القوات الجوية الفلبينية بطائرات مسيرة لاستخدامها في مهام المراقبة والاستطلاع.

وأكدت الخارجية اليابانية أن المشروع يكتسب "أهمية كبيرة" في تعزيز التعاون الأمني بين اليابان والفلبين، وتحسين أمن الممرات البحرية المهمة بالنسبة لطوكيو، فضلا عن المساهمة في الحفاظ على السلام والاستقرار وتعزيزهما في المنطقة.

وقد شهد التعاون الأمني بين اليابان والفلبين تعزيزا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة.