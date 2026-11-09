وفاة 4 عمال وإصابة آخرين في انفجار هائل بمصنع للمعادن بتركيا

وقع انفجار هائل، أعقبه حريق، في مصنع للمعادن بمحافظة إزمير التركية اليوم الإثنين.



وتشير التقارير المبدئية، وفقا لوسائل إعلام محلية، إلى وفاة 4 عمال وإصابة ستة آخرين بجروح خطيرة.



ويُقدّر عدد المتضررين من الانفجار بين 20 و30 شخصاً، ولا تزال جهود مكافحة الحريق جارية في المصنع.



وأفادت وسائل الإعلام المحلية بتصاعد عمود كثيف من الدخان من المنطقة، وتم إرسال العديد من فرق الإطفاء والإنقاذ، حيث أفادت تقارير بأن عدداً من العمال حوصروا تحت الأنقاض.



وتشير التقارير الأولية إلى احتمال وقوع الانفجار في مصنع للزنك أو منشأة لتعبئة ثاني أكسيد الكربون، ولم يتم تأكيد سبب الانفجار رسمياً بعد.