رسميا.. جوزيه مورينيو يفوز بجائزة أفضل مدرب في الليجا لشهر أكتوبر

أعلن أحمد شوبير، حارس مرمى منتخب مصر ونادي الأهلي السابق، عن حصول المدرب جوزيه مورينيو على جائزة أفضل مدرب في الدوري الإسباني «الليجا» عن شهر أكتوبر.

وكتب أحمد شوبير عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»:

«رسميًا - جوزيه مورينيو يفوز بجائزة أفضل مدرب في الليجا لشهر أكتوبر.»

أعلنت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم «الليجا»، اليوم الاثنين، فوز البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق ريال مدريد، بجائزة أفضل مدرب في المسابقة عن شهر أكتوبر، بعد النتائج المميزة التي حققها الفريق الملكي تحت قيادته.

حيث نجح مورينيو في قيادة ريال مدريد لتحقيق العلامة الكاملة خلال مبارياته الثلاث التي خاضها في الدوري الإسباني خلال شهر أكتوبر، بعدما حقق الفوز على فياريال بهدف دون مقابل، ثم فاز على إشبيلية بأربعة أهداف مقابل هدف، قبل أن يختتم الشهر بانتصار ثمين على غريمه التقليدي برشلونة بنتيجة 2-1 في مواجهة الكلاسيكو.

وجاء تتويج المدرب البرتغالي بالجائزة تقديرًا للمستوى المميز الذي قدمه الفريق الملكي خلال الشهر، والنتائج الإيجابية التي ساهمت في تعزيز موقفه بالمنافسة على صدارة جدول ترتيب الليجا.

كما تفوق مورينيو في التصويت النهائي على كل من دييجو سيميوني، المدير الفني لأتلتيكو مدريد، وبيليجرينو ماتاراتزو، مدرب ريال سوسيداد