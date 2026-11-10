جامعة بورسعيد تجمع طلابها الوافدين في بطولة رياضية تعكس روح الأخوة

نظمت كلية الطب جامعة بورسعيد بطولة كرة القدم الخماسية للطلاب الوافدين، في أجواء رياضية متميزة اتسمت بالحماس والتنافس الإيجابي والروح الرياضية، وعكست قيم التعاون والتآخي والصداقة بين الطلاب المشاركين.



ورئيس الجامعة. الأنشطة الطلابية جسر للتواصل الثقافي وبناء الصداقات بين شباب العالم

وشهدت البطولة مشاركة متميزة من 42 طالبًا يمثلون 5 دول مختلفة، في تجمع رياضي وثقافي جسّد قدرة الرياضة على تجاوز الحدود واختلاف اللغات والثقافات، وتحويل المنافسة إلى مساحة للتعارف والتواصل وبناء علاقات إنسانية ممتدة بين شباب العالم.



وأكد الأستاذ الدكتور شريف يوسف صالح، رئيس جامعة بورسعيد، أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بالأنشطة الطلابية الموجهة للطلاب الوافدين، انطلاقًا من إيمانها بأن دور الجامعة لا يقتصر على تقديم تعليم متميز فحسب، بل يمتد إلى بناء شخصية الطالب المتكاملة، وإتاحة الفرص أمامه للمشاركة والتفاعل والإبداع في مختلف المجالات الرياضية والثقافية والاجتماعية.



وأشار إلى أن الرياضة تمثل إحدى أهم وسائل التقارب بين الشعوب، وأن مثل هذه البطولات لا تستهدف تحقيق الفوز وحصد المراكز فقط، وإنما ترسخ قيم التسامح والاحترام المتبادل والعمل الجماعي والمنافسة الشريفة، وتفتح آفاقًا جديدة للتعارف وبناء الصداقات بين الطلاب من مختلف الجنسيات، بما يعزز رسالة الجامعة في الانفتاح على الثقافات المختلفة.



وتأتي البطولة تحت رعاية الأستاذ الدكتور شريف يوسف صالح رئيس الجامعة، وبمتابعة الأستاذ الدكتور إيهاب الحنفي عميد كلية الطب، والأستاذ الدكتور أحمد بيومي المشرف على قطاع رعاية الطلاب بالجامعة، والأستاذة الدكتورة منى عبد الباري وكيل كلية الطب، والدكتورة مروة خشبة مسؤول الطلاب الوافدين بالكلية، والأستاذ أحمد الجرايحي أمين كلية الطب، والأستاذ وائل جاد رئيس قسم رعاية الشباب بالكلية.



وتؤكد هذه البطولة حرص جامعة بورسعيد على أن تكون الحياة الجامعية تجربة ثرية تتجاوز حدود القاعات الدراسية، لتحتضن مختلف المواهب والاهتمامات، وتجمع أبناءها من المصريين والوافدين في أسرة جامعية واحدة، عنوانها العلم والتنوع والتعاون، وغايتها إعداد جيل يؤمن بأن الاختلاف مصدر للقوة، وأن الرياضة لغة إنسانية توحد الجميع.