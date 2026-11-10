استقبل الرصيف السياحي بميناء غرب بورسعيد السفينة السياحية MSC LIRICA، القادمة من ميناء ليماسول، وعلى متنها 1735 سائحا و737 فردًا من طاقمها، من جنسيات مختلفة.

ميناء غرب بورسعيد يستقبل السفينة السياحية MSC LIRICA وعلى متنها 2472 فردًا من جنسيات مختلفة

ومن المقرر تنظيم برامج سياحية للسائحين تتضمن زيارات إلى مدينة القاهرة للتعرف على أبرز معالمها الأثرية، إلى جانب جولات داخل مدينة بورسعيد للتعرف على معالمها التاريخية، على أن تغادر السفينة الميناء مساء اليوم، الثلاثاء، مستكملة رحلتها البحرية إلى ميناء الإسكندرية.

ويأتي استقبال السفينة في رحلتها الثانية خلال فترة وجيزة ضمن رحلات السياحة البحرية بميناء غرب بورسعيد، الذي يتمتع بموقع استراتيجي عند المدخل الشمالي لقناة السويس، وقربه من عدد من المقاصد السياحية بمدينة بورسعيد.

وتواصل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس جهودها لتنشيط السياحة البحرية بموانئها المطلة على البحرين المتوسط والأحمر، ورفع جاهزيتها لاستقبال السفن السياحية وتوفير الخدمات اللوجستية اللازمة، بالتوازي مع أعمال تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية بالموانئ.

وقد اتخذت إدارة الميناء، بالتنسيق مع الجهات المعنية، الإجراءات اللازمة لاستقبال السفينة وإنهاء إجراءات السائحين، بما يضمن انتظام حركة العمل وسهولة مغادرة السفينة للميناء، وفقًا للإجراءات المنظمة.