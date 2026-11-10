وزير الحرب الأمريكي: محاولات عزلي استهداف للعسكريين.. وما يحدث مهزلة

وصف وزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيث محاولات مجلس النواب مساءلته والسعي لعزله بأنها «مهزلة»، معتبرًا أن التحركات الجارية ضده تأتي في إطار محاولات من الديمقراطيين لاستهداف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال هيجسيث إن محاولة إقالته لا تستهدفه وحده، بل تمثل استهدافًا للعسكريين الأمريكيين، مشيرًا إلى أنه لم يحدث في تاريخ الولايات المتحدة أن تمت إقالة وزير دفاع.

وأضاف أن إجراءات المساءلة والعزل تبعث برسالة إلى أعداء الولايات المتحدة مفادها أن واشنطن قد تعاقب محاربيها وقادتها العسكريين بسبب تنفيذ عمليات عسكرية وصفها بأنها قانونية.