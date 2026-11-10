مشاركة مرتقبة لإيلون ماسك ضمن وفد ترامب إلى الصين لحضور قمة "أبيك"

ذكرت صحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست اليوم / الثلاثاء /، أنه من المتوقع أن يرافق عدد من كبار قادة الشركات الأمريكية الرئيس دونالد ترامب، خلال زيارته المرتقبة إلى الصين الأسبوع المقبل للمشاركة في قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك)، ومن بينهم إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا"، فيما لا يزال حضور جنسن هوانج، الرئيس التنفيذي لشركة "إنفيديا" غير مؤكد.

وقالت الصحيفة إن هوانج كان قد أجرى محادثات في وقت سابق بشأن الانضمام إلى الوفد الأمريكي، إلا أن مشاركته أصبحت محل شك في الوقت الراهن، على خلفية جدل أثير مؤخرا.

ومن المقرر أن تُعقد قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك) يومي 18 و19 نوفمبر الجاري، في مدينة شنتشن، المركز التكنولوجي بجنوب الصين.

وتكتسب قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك)، أهمية اقتصادية كبيرة، باعتبارها منصة تجمع الولايات المتحدة والصين، إلى جانب كبرى اقتصادات المنطقة، لمناقشة القضايا التجارية والاستثمارية وتعزيز التعاون الاقتصادي الإقليمي.

كما تتيح القمة فرصة لبحث الخلافات التجارية بين واشنطن وبكين، وتوفير مساحة للقاءات المباشرة بين قادة الدول وكبار المسؤولين التنفيذيين في الشركات العالمية؛ بما يسهم في استكشاف فرص جديدة للاستثمار والتعاون في مجالات التجارة والتكنولوجيا والاقتصاد الرقمي.

كان عدد من كبار المسؤولين التنفيذيين في الشركات الأمريكية قد رافقوا الرئيس ترامب خلال زيارته إلى الصين في مايو الماضي، من بينهم مايكل ميباخ، الرئيس التنفيذي لشركة «ماستركارد»، وإيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، وجنسن هوانج، رئيس إنفيديا ، في إطار جهود لتعزيز العلاقات التجارية ومعالجة الخلافات الاقتصادية بين واشنطن وبكين.