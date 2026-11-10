الشيوخ يحيل 4 طلبات مناقشة عامة مرتبطة بالأمن الغذائي إلى اللجان المختصة

أحال المستشار عصام الدين فريد، رئيس مجلس الشيوخ، 4 طلبات مناقشة عامة بشأن استيضاح سياسات الحكومة وخطط وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي، بشأن عدد من الملفات المرتبطة بالأمن الغذائي ودعم الإنتاج الزراعي، إلى لجنة الزراعة لمناقشتها ومناقشة تعقيب وزير الزراعة عليها، لإعداد تقرير بشأنها.

وتضمن قرار الإحالة طلب مناقشة عامة مقدمًا من النائب محسن البطران وأكثر من 20 عضوًا، لاستيضاح سياسة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بشأن خطتها لزيادة نسب الاكتفاء الذاتي من السلع والمحاصيل الاستراتيجية، في ضوء أهمية تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

كما أحال مجلس الشيوخ، طلبًا مقدمًا من النائب جمال أبو الفتوح وأكثر من 20 عضوًا، بشأن دور وزارة الزراعة في تأمين احتياجات المواطنين من الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، وخطط الحكومة لتعزيز الإنتاج وتوفير المعروض من المنتجات الغذائية.

وأحال مجلس الشيوخ، أيضا طلب المناقشة المقدم من النائب إسماعيل الشرقاوي وأكثر من 20 عضوًا، بشأن خطط الوزارة لتحفيز الأجيال الجديدة على العمل بالقطاع الزراعي، في ظل تراجع الإقبال على العمل بالأنشطة الزراعية، وما يتطلبه ذلك من سياسات لتشجيع الشباب على الانخراط في هذا القطاع.

وتضمنت الإحالة كذلك طلب النائب أحمد الحمامصي وأكثر من 20 عضوًا، بشأن تطوير منظومة إنتاج وتوزيع الأسمدة وضمان جودتها وسلامتها، إلى جانب دعم المزارعين بما يسهم في خفض تكاليف الإنتاج الزراعي.