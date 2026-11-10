رئيس نقل النواب: لا سقف للحديث خلال اجتماع مناقشة حادث قطاري العياط

أكد النائب وحيد قرقر، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن اللجنة تعقد اجتماعًا عاجلًا لمناقشة تداعيات حادث تصادم قطارين بمنطقة العياط بمحافظة الجيزة، والاستماع إلى ممثلي الحكومة والوزارات والهيئات المعنية، للوقوف على كافة ملابسات الحادث.

وأوضح قرقر، أن الاجتماع جاء بناءً على طلب تقدمت به اللجنة إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، والذي وافق على عقد الاجتماع، مشيرًا إلى أن الهدف هو الاستماع إلى أعضاء الحكومة، وفي مقدمتهم ممثلو وزارة النقل بكافة هيئاتها، إلى جانب الوزارات التي شاركت في التعامل مع الحادث منذ اللحظات الأولى، وعلى رأسها وزارتا الصحة والتضامن الاجتماعي.

اللجنة لا تستهدف سوى تحقيق المصلحة العامة

وشدد رئيس لجنة النقل والمواصلات ، على أن اللجنة لا تستهدف سوى تحقيق المصلحة العامة للمواطنين، وضمان سير جميع وسائل النقل التي يستخدمها أبناء الوطن في أمن وأمان، والحفاظ على أرواح المواطنين باعتبارها أولوية مطلقة لا تقبل أي تهاون.

وأشار إلى أن وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار اعتذر عن عدم الحضور لارتباطه بالمشاركة في مؤتمر وزراء الصحة العرب، وأوفد عددًا من قيادات الوزارة، من بينهم رؤساء الإدارات المركزية وممثلو هيئة الإسعاف، كما حضر ممثلو وزارة التضامن الاجتماعي.

وأكد قرقر، أن اللجنة حريصة على تنظيم أعمال الاجتماع وفقًا للائحة الداخلية لمجلس النواب، بما يضمن الوصول إلى نتائج واضحة تجيب عن جميع التساؤلات والاستفسارات التي أثارها النواب بالتزامن مع الحادث، سواء من أحزاب المعارضة أو الأغلبية، مشددًا على أنه لا توجد أي حالة تربص بالحكومة، وأن الهدف هو ممارسة الدور الرقابي وتحقيق المصلحة العامة.

وأوضح أن حق الحديث مكفول لأعضاء اللجنة والحكومة والنواب، وفقًا للضوابط والإجراءات التي تنظم إدارة الجلسات البرلمانية.

وقال رئيس لجنة النقل والمواصلات: «لا سقف للحديث، قول ما تشاء، وانتقد كيفما شئت، ولكن وفق الأصول البرلمانية ودون تجاوز»، مؤكدًا أن اللجنة لن تضع قيودًا على طرح التساؤلات أو توجيه الانتقادات، وأن جميع المعلومات ستكون مطروحة بشفافية ووضوح.

وأضاف أن إدارة الاجتماع ستراعي إتاحة الفرصة أمام مختلف الأطياف السياسية والبرلمانية للتعبير عن آرائها، مع تنظيم مشاركة النواب بما يحقق الاستفادة من المناقشات والوصول إلى نتائج ملموسة.

وكانت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب قد بدأت اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب وحيد قرقر، لمناقشة تداعيات حادث تصادم قطارين بمنطقة العياط بمحافظة الجيزة، وذلك بحضور الفريق كامل الوزير، وزير النقل.

ويستهدف الاجتماع الوقوف على ملابسات الحادث ومناقشة تداعياته، في إطار متابعة اللجنة لملف سلامة وأمان منظومة السكك الحديدية.