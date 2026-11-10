قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إعلامي: مصطفى شوبير يحرس مرمى منتخب مصر أمام مالاوي
محمد بن سلمان يبحث هاتفيا مع رئيس وزراء اليونان تعزيز العلاقات والتعاون المشترك
قطر: مؤشرات إيجابية من إيران والولايات المتحدة بشأن التوصل إلى حل دبلوماسي
وزير الخارجية الأمريكي: قواتنا مستعدة لشن هجمات مدمرة ضد إيران في أي وقت
ممر ملاحي غير مسموح به.. الحرس الثوري: احتراق ناقلتي نفط في مضيق هرمز
عبد الستار صبري يعلن تشكيل منتخب مصر مواليد 2010 لمواجهة تونس في تصفيات شمال أفريقيا
أول سيارة إسعاف وصلت في 6 دقائق.. الصحة تكشف تفاصيل التعامل مع حادث قطاري العياط
التضامن ترفع تعويضات ضحايا حادث قطاري العياط إلى 100 ألف جنيه لأسرة المتوفى.. و5 آلاف مساعدة عاجلة لكل مصاب
وزير الخارجية المصري: إسرائيل تفرض قيودا على دخول المساعدات إلى قطاع غزة
كلام مجتزأ.. كامل الوزير يكشف عن حقيقة توجيهاته بغلق جهاز أمان القطارات
هجوم يستهدف سفينة تابعة لـ"أدنوك" في المياه الإقليمية الإماراتية
هبوط جديد في أسعار الدولار اليوم الثلاثاء بختام التعاملات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

رئيس نقل النواب: لا سقف للحديث خلال اجتماع مناقشة حادث قطاري العياط

خلال اجتماع لجنة النقل بمجلس النواب
خلال اجتماع لجنة النقل بمجلس النواب
فريدة محمد - ماجدة بدوى

أكد النائب وحيد قرقر، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن اللجنة تعقد اجتماعًا عاجلًا لمناقشة تداعيات حادث تصادم قطارين بمنطقة العياط بمحافظة الجيزة، والاستماع إلى ممثلي الحكومة والوزارات والهيئات المعنية، للوقوف على كافة ملابسات الحادث.

وأوضح قرقر، أن الاجتماع جاء بناءً على طلب تقدمت به اللجنة إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، والذي وافق على عقد الاجتماع، مشيرًا إلى أن الهدف هو الاستماع إلى أعضاء الحكومة، وفي مقدمتهم ممثلو وزارة النقل بكافة هيئاتها، إلى جانب الوزارات التي شاركت في التعامل مع الحادث منذ اللحظات الأولى، وعلى رأسها وزارتا الصحة والتضامن الاجتماعي.

اللجنة لا تستهدف سوى تحقيق المصلحة العامة

وشدد رئيس لجنة النقل والمواصلات ، على أن اللجنة لا تستهدف سوى تحقيق المصلحة العامة للمواطنين، وضمان سير جميع وسائل النقل التي يستخدمها أبناء الوطن في أمن وأمان، والحفاظ على أرواح المواطنين باعتبارها أولوية مطلقة لا تقبل أي تهاون.

وأشار إلى أن وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار اعتذر عن عدم الحضور لارتباطه بالمشاركة في مؤتمر وزراء الصحة العرب، وأوفد عددًا من قيادات الوزارة، من بينهم رؤساء الإدارات المركزية وممثلو هيئة الإسعاف، كما حضر ممثلو وزارة التضامن الاجتماعي.

وأكد قرقر، أن اللجنة حريصة على تنظيم أعمال الاجتماع وفقًا للائحة الداخلية لمجلس النواب، بما يضمن الوصول إلى نتائج واضحة تجيب عن جميع التساؤلات والاستفسارات التي أثارها النواب بالتزامن مع الحادث، سواء من أحزاب المعارضة أو الأغلبية، مشددًا على أنه لا توجد أي حالة تربص بالحكومة، وأن الهدف هو ممارسة الدور الرقابي وتحقيق المصلحة العامة.

وأوضح أن حق الحديث مكفول لأعضاء اللجنة والحكومة والنواب، وفقًا للضوابط والإجراءات التي تنظم إدارة الجلسات البرلمانية.

وقال رئيس لجنة النقل والمواصلات: «لا سقف للحديث، قول ما تشاء، وانتقد كيفما شئت، ولكن وفق الأصول البرلمانية ودون تجاوز»، مؤكدًا أن اللجنة لن تضع قيودًا على طرح التساؤلات أو توجيه الانتقادات، وأن جميع المعلومات ستكون مطروحة بشفافية ووضوح.

وأضاف أن إدارة الاجتماع ستراعي إتاحة الفرصة أمام مختلف الأطياف السياسية والبرلمانية للتعبير عن آرائها، مع تنظيم مشاركة النواب بما يحقق الاستفادة من المناقشات والوصول إلى نتائج ملموسة.

وكانت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب قد بدأت اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب وحيد قرقر، لمناقشة تداعيات حادث تصادم قطارين بمنطقة العياط بمحافظة الجيزة، وذلك بحضور الفريق كامل الوزير، وزير النقل.

ويستهدف الاجتماع الوقوف على ملابسات الحادث ومناقشة تداعياته، في إطار متابعة اللجنة لملف سلامة وأمان منظومة السكك الحديدية.

وحيد قرقر لجنة النقل مجلس النواب حادث تصادم قطارين الحكومة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

مواعيد امتحانات نصف العام 2027 جميع الصفوف .. قرار نهائي من التعليم

حسام حسن

أول تعليق من حسام حسن بعد رحيله عن تدريب منتخب مصر.. ماذا قال؟

منتخب مصر

صلاح ومرموش والشناوي في المقدمة.. 5 نجوم غابوا عن وداع حسام حسن

الأرصاد تحذر من برودة ملحوظة ليلا وانخفاض الحرارة غدا.. والصغرى بالقاهرة 13 درجة

الأرصاد تحذر من برودة ملحوظة ليلا وانخفاض الحرارة غدا.. والصغرى بالقاهرة 13 درجة

أمطار

أمطار ورياح تضرب البلاد.. الأرصاد تكشف مفاجأة بشأن حالة الطقس

ألمانيا تستهدف استقطاب العمالة المصرية.. 8 تخصصات مطلوبة للعمل بالخارج

ألمانيا تستهدف استقطاب العمالة المصرية.. 8 تخصصات مطلوبة للعمل بالخارج

محمد صلاح وعلي ماهر

محمد صلاح ينضم لمعسكر منتخب مصر استعدادًا لمواجهتي مالاوي

د. علي فخر

هل يجوز قراءة سورتين أو أكثر في الركعة الواحدة؟.. أمين الفتوى يحسم الجدل

ترشيحاتنا

وزير التعليم العالي

التعليم العالي: مصر تحتل المرتبة 25 عالميا في النشر العلمي بـ47 ألفا و269 بحثا خلال 2025

الدكتور محمود صديق رئيس جامعة الأزهر

رئيس جامعة الأزهر: استقرار الأسرة لا يتحقق إلا بصيانة حقوق أفرادها

الري

من ماسورة الصرف إلى كوبري آمن.. وزير الري يعلن انتهاء أزمة تلاميذ نديبة بالبحيرة

بالصور

أول ظهور لـ أحمد الحداد وزوجته هاجر أحمد بعد خروجه من السجن

أول ظهور لـ أحمد الحداد مع زوجته هاجر أحمد بعد خروجه من السجن.. تفاصيل الإطلالة
أول ظهور لـ أحمد الحداد مع زوجته هاجر أحمد بعد خروجه من السجن.. تفاصيل الإطلالة
أول ظهور لـ أحمد الحداد مع زوجته هاجر أحمد بعد خروجه من السجن.. تفاصيل الإطلالة

مايان السيد تخطف الأنظار من حفل عيد ميلادها الـ29

مايان السيد تخطف الأنظار من حفل عيد ميلادها الـ29
مايان السيد تخطف الأنظار من حفل عيد ميلادها الـ29
مايان السيد تخطف الأنظار من حفل عيد ميلادها الـ29

بي إم دبليو ألبينا كوبيه فاخرة قد تتحول إلى سيارة إنتاج

بي إم دبليو ألبينا B7 2027
بي إم دبليو ألبينا B7 2027
بي إم دبليو ألبينا B7 2027

أمينة خليل تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة.. تفاصيل ظهورها الأحدث

أمينة خليل تخطف الأنظار بإطلالة بيضاء أنيقة.. تفاصيل ظهورها الأحدث
أمينة خليل تخطف الأنظار بإطلالة بيضاء أنيقة.. تفاصيل ظهورها الأحدث
أمينة خليل تخطف الأنظار بإطلالة بيضاء أنيقة.. تفاصيل ظهورها الأحدث

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. مها عبد القادر - أستاذ أصول التربية - جامعة الأزهر

د. مها محمد عبد القادر تكتب: دولة الابتكار.. نحو مجتمع ينتج المعرفة ويصنع المستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: السودان بين احتمالية التقسيم وتهديد الأمن القومي

اللواء حاتم البيباني

اللواء حاتم البيباني يكتب: عبدول في مجلس الشيوخ الأمريكي.. فرحة وتحفّظ وقراءة موضوعية

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: كيف أكلت الصحافة نفسها؟

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: صلوات في مقبرة الذات.. حين تقف ملامحنا الحقيقية جثة في مأتم الوجوه الزائفة!

المزيد