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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مريم حبيب: خسارة ترامب تضع الإدارة الأمريكية أمام مرحلة سياسية معقدة

مريم حبيب
مريم حبيب
أحمد أيمن

أكدت مريم حبيب، الخبيرة الإعلامية المتخصصة في الشأن الأمريكي، أن التغطية الإعلامية لنتائج انتخابات التجديد النصفي الأمريكية تحمل دلالات سياسية مهمة بشأن مستقبل إدارة الرئيس دونالد ترامب، مشيرة إلى أن خسارة الجمهوريين السيطرة على الكونجرس قد تفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الصدام السياسي بين البيت الأبيض والمؤسسة التشريعية، بما ينعكس على قدرة الإدارة الأمريكية على تنفيذ أجندتها الداخلية والخارجية.

وقالت مريم حبيب في تحليل نتائج الانتخابات الأمريكية، إن أهمية هذه الانتخابات لا تتوقف عند حدود التنافس الحزبي، وإنما تمتد إلى مستقبل النفوذ السياسي لترامب، خاصة أن السيطرة الديمقراطية على مجلسي النواب والشيوخ تمنح المعارضة أدوات مؤثرة لمراقبة أداء الإدارة، وفتح التحقيقات، ومراجعة القرارات المتعلقة بالسياسات الاقتصادية والإنفاق الحكومي والعلاقات الخارجية.

ترامب أمام اختبار صعب.. والكونجرس يتحول إلى ساحة مواجهة

وأضافت أن المرحلة المقبلة قد تشهد تصعيداً سياسياً بين الجمهوريين والديمقراطيين، في ظل امتلاك الحزب الديمقراطي القدرة على استخدام اللجان البرلمانية وأدوات الرقابة والمساءلة للضغط على الإدارة الأمريكية، وهو ما قد يضع ترامب أمام تحديات كبيرة عند محاولة تمرير تشريعات جديدة أو الحصول على موافقات تتعلق بالموازنات والإنفاق.

وأوضحت أن خسارة الأغلبية البرلمانية لا تعني فقدان ترامب صلاحياته الرئاسية، لكنه سيواجه صعوبة أكبر في تنفيذ بعض وعوده الانتخابية، خاصة تلك التي تحتاج إلى موافقة الكونجرس، مشيرة إلى أن الرئيس الأمريكي قد يلجأ إلى القرارات التنفيذية لتعويض بعض العقبات التشريعية.

الحرب مع إيران.. أحد أبرز الملفات التي ستحدد مستقبل ترامب

وأشارت الإعلامية مريم حبيب إلى أن السياسة الخارجية الأمريكية ستكون من أكثر الملفات تأثراً بنتائج الانتخابات، خصوصاً فيما يتعلق بالتعامل مع إيران، موضحة أن استمرار المواجهة العسكرية وما تفرضه من أعباء اقتصادية وسياسية قد يدفع الإدارة الأمريكية إلى إعادة تقييم خياراتها خلال الفترة المقبلة.

وأضافت أن الديمقراطيين قد يستخدمون ملف الإنفاق العسكري وتكاليف العمليات الخارجية للضغط على ترامب، خاصة مع ارتباط التطورات العسكرية بأسعار الطاقة والتضخم ومستوى معيشة المواطنين الأمريكيين.

ولفتت إلى أن أي تراجع في شعبية الإدارة بسبب استمرار الأزمات الخارجية قد يزيد من صعوبة موقف الجمهوريين في الاستحقاقات السياسية المقبلة.

أوكرانيا وإسرائيل.. هل تتغير أولويات واشنطن؟

وفيما يتعلق بالحرب الروسية الأوكرانية، أوضحت الخبيرة الإعلامية أن نتائج الانتخابات قد تؤثر على طبيعة النقاش داخل المؤسسات الأمريكية بشأن حجم المساعدات المقدمة لأوكرانيا، ومستقبل الدور الأمريكي في المفاوضات الرامية إلى إنهاء الحرب.

أما بالنسبة لإسرائيل، فأكدت أن أي تغير في موازين القوى داخل الكونجرس قد يفتح المجال أمام نقاشات أوسع بشأن المساعدات العسكرية والسياسات الأمريكية في الشرق الأوسط، إلا أن ذلك لا يعني بالضرورة حدوث تحول جذري وسريع في الموقف الأمريكي، نظراً لوجود مصالح استراتيجية وتحالفات ممتدة تحكم طبيعة العلاقة بين واشنطن وتل أبيب.

الشرق الأوسط ومصر.. حسابات جديدة في السياسة الأمريكية

وأكدت مريم حبيب أن دول الشرق الأوسط ستتابع عن كثب تداعيات نتائج الانتخابات الأمريكية، خاصة فيما يتعلق بمستقبل الأوضاع في غزة، والتوترات الإقليمية، والعلاقات الأمريكية الخليجية، فضلاً عن ملفات الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأوضحت أن مصر تمتلك أهمية استراتيجية كبيرة في الحسابات الأمريكية، سواء فيما يتعلق بجهود تسوية الأزمات الإقليمية أو أمن البحر الأحمر وقناة السويس أو مكافحة الإرهاب وتعزيز الاستقرار، وهو ما يجعل استمرار التنسيق المصري الأمريكي ضرورة للطرفين.

وأضافت أن القاهرة ستظل حريصة على الحفاظ على علاقات متوازنة مع واشنطن، مع تعزيز تحركاتها الدبلوماسية بما يخدم مصالحها الوطنية ويحافظ على أمنها القومي.

ثلاثة سيناريوهات لمستقبل الإدارة الأمريكية

واختتمت مريم حبيب تصريحاتها بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة قد تتجه نحو ثلاثة سيناريوهات؛ أولها محاولة ترامب احتواء الخلافات مع الديمقراطيين والتركيز على الملفات الاقتصادية، وثانيها تصاعد المواجهة السياسية بين البيت الأبيض والكونجرس، أما السيناريو الثالث فيتمثل في محاولة الإدارة الأمريكية تحقيق مكاسب دبلوماسية أو اقتصادية كبرى لاستعادة ثقة الناخبين.

وشددت على أن نتائج انتخابات التجديد النصفي تمثل اختباراً حقيقياً لقدرة ترامب على إدارة ما تبقى من ولايته، وأن تأثيرها لن يقتصر على الداخل الأمريكي، بل قد يمتد إلى إعادة ترتيب أولويات السياسة الخارجية الأمريكية والتوازنات الدولية خلال المرحلة المقبلة.

الانتخابات الأمريكية انتخابات الكونجرس ترامب حرب إيران أمريكا

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