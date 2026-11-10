ترامب عقب لقائه رئيس وزراء قطر: زخم إيجابي لإنهاء الصراع مع إيران.. ولا تراجع عن منعها من امتلاك سلاح نووي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه أجرى مباحثات وصفها بالممتازة مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، تناولت عدداً من الملفات المتعلقة بإيران.

وأضاف ترامب، في منشور عبر منصته " تروث سوشيال " اليوم الثلاثاء، أن قطر والسعودية والإمارات والبحرين والكويت ودولاً أخرى اتفقت على عدم السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي، مشدداً على أن هذا الأمر " غير قابل للتفاوض ".

وأشار إلى أن الولايات المتحدة مستعدة للتحرك في حال حدوث أي تطورات في الشرق الأوسط، قائلاً إن القوات الأمريكية " على أهبة الاستعداد وجاهزة للتحرك "، لكنه استبعد في الوقت الراهن حدوث تغيير في الأوضاع القائمة.

وأضاف أن الشرق الأوسط بأكمله يتمتع بالحماية من المخاطر والتهديدات الإيرانية، لافتاً إلى وجود زخم إيجابي نحو إنهاء الصراع، ومؤكداً أن واشنطن ستضمن حماية مصالحها في جميع الأوقات.

واختتم ترامب بالقول إن الشعب الأمريكي والعالم سيكونون أكثر أمناً واستقراراً بعد انتهاء المواجهة العسكرية.