قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزيرا خارجية السعودية وأوكرانيا يبحثان أبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك
وزراء الصحة العرب يخصصون 400 ألف دولار لدعم فلسطين واليمن والسودان صحيا
محاولة إقالتي عبثية| وزير الحرب الأمريكي: ضرب إيران كان ضرورياً ولن نعتذر لها
الطاقة والاستثمار على رأس الأولويات.. تفاصيل الاتصال الهاتفي بين الرئيس السيسي ورئيس وزراء اليونان
وزير الخارجية الأوكراني: ندعو إلى توظيف الأصول الروسية المجمدة في إعادة إعمار أوكرانيا
مدارس «أجرو» لتكنولوجيا المياه.. التخصصات ونظام الدراسة وفرص العمل
10 مليارات دولار تهدد إسرائيل.. طلبات أسلحة أمريكية بلا تمويل وترامب يهدد بقطع شريان الدعم العسكري
عايزة مشاهدات وفلوس.. القبض على صانعة محتوى نشرت فيديوهات خادشة على صفحتها
من شرم الشيخ إلى أنطاليا.. مصر تعرض تجربتها في التحول الأخضر بمؤتمر COP31
وزير الخارجية الأمريكي: إيران دمرت بلادها بأيديها.. وواشنطن تعمل من أجل مصالح أمريكا
عضو مجلس الشيوخ الفلسطيني الأمريكي: قرار ترامب بوقف المساعدات العسكرية لإسرائيل «انتصار للأمريكيين»
الوزير: نعمل على خفض القروض بتصنيع عربات السكك الحديدية محليًا في شرق بورسعيد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب عقب لقائه رئيس وزراء قطر: زخم إيجابي لإنهاء الصراع مع إيران.. ولا تراجع عن منعها من امتلاك سلاح نووي

ترامب عقب لقائه رئيس وزراء قطر: زخم إيجابي لإنهاء الصراع مع إيران.. ولا تراجع عن منعها من امتلاك سلاح نووي
ترامب عقب لقائه رئيس وزراء قطر: زخم إيجابي لإنهاء الصراع مع إيران.. ولا تراجع عن منعها من امتلاك سلاح نووي
أ ش أ

 قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه أجرى مباحثات وصفها بالممتازة مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، تناولت عدداً من الملفات المتعلقة بإيران.

وأضاف ترامب، في منشور عبر منصته " تروث سوشيال " اليوم الثلاثاء، أن قطر والسعودية والإمارات والبحرين والكويت ودولاً أخرى اتفقت على عدم السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي، مشدداً على أن هذا الأمر " غير قابل للتفاوض ".

وأشار إلى أن الولايات المتحدة مستعدة للتحرك في حال حدوث أي تطورات في الشرق الأوسط، قائلاً إن القوات الأمريكية " على أهبة الاستعداد وجاهزة للتحرك "، لكنه استبعد في الوقت الراهن حدوث تغيير في الأوضاع القائمة.

وأضاف أن الشرق الأوسط بأكمله يتمتع بالحماية من المخاطر والتهديدات الإيرانية، لافتاً إلى وجود زخم إيجابي نحو إنهاء الصراع، ومؤكداً أن واشنطن ستضمن حماية مصالحها في جميع الأوقات.

واختتم ترامب بالقول إن الشعب الأمريكي والعالم سيكونون أكثر أمناً واستقراراً بعد انتهاء المواجهة العسكرية.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني سلاح نووي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح

لم يقصد حسام حسن.. محمد صلاح يرد على الجدل المثار حول صورته الأخيرة

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2026.. البيضاء بكام والبانيه؟

وزير التربية والتعليم

مواعيد امتحانات نصف العام 2027 جميع الصفوف .. قرار نهائي من التعليم

حسام حسن

أول تعليق من حسام حسن بعد رحيله عن تدريب منتخب مصر.. ماذا قال؟

حسام حسن

هيرجع تاني.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن مستقبل حسام حسن مع منتخب مصر

منتخب مصر

صلاح ومرموش والشناوي في المقدمة.. 5 نجوم غابوا عن وداع حسام حسن

ياسر ابراهيم

حتحوت يكشف رد فعل ياسر إبراهيم بعد استبعاده من قائمة منتخب مصر

الأرصاد تحذر من برودة ملحوظة ليلا وانخفاض الحرارة غدا.. والصغرى بالقاهرة 13 درجة

الأرصاد تحذر من برودة ملحوظة ليلا وانخفاض الحرارة غدا.. والصغرى بالقاهرة 13 درجة

ترشيحاتنا

طريقة عمل السحلب

خطوة بخطوة .. طريقة عمل السحلب وفوائده

البطاطا المشوية

لن تتخيل ما يحدث بجسمك عند تناول البطاطا المشوية

ملابس الشتاء

لا تحمي من البرد.. أضرار ارتداء الأطفال ملابس ثقيلة فى الشتاء

بالصور

أول ظهور لـ أحمد الحداد وزوجته هاجر أحمد بعد خروجه من السجن

أول ظهور لـ أحمد الحداد مع زوجته هاجر أحمد بعد خروجه من السجن.. تفاصيل الإطلالة
أول ظهور لـ أحمد الحداد مع زوجته هاجر أحمد بعد خروجه من السجن.. تفاصيل الإطلالة
أول ظهور لـ أحمد الحداد مع زوجته هاجر أحمد بعد خروجه من السجن.. تفاصيل الإطلالة

مايان السيد تخطف الأنظار من حفل عيد ميلادها الـ29

مايان السيد تخطف الأنظار من حفل عيد ميلادها الـ29
مايان السيد تخطف الأنظار من حفل عيد ميلادها الـ29
مايان السيد تخطف الأنظار من حفل عيد ميلادها الـ29

بي إم دبليو ألبينا كوبيه فاخرة قد تتحول إلى سيارة إنتاج

بي إم دبليو ألبينا B7 2027
بي إم دبليو ألبينا B7 2027
بي إم دبليو ألبينا B7 2027

أمينة خليل تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة.. تفاصيل ظهورها الأحدث

أمينة خليل تخطف الأنظار بإطلالة بيضاء أنيقة.. تفاصيل ظهورها الأحدث
أمينة خليل تخطف الأنظار بإطلالة بيضاء أنيقة.. تفاصيل ظهورها الأحدث
أمينة خليل تخطف الأنظار بإطلالة بيضاء أنيقة.. تفاصيل ظهورها الأحدث

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. مها عبد القادر - أستاذ أصول التربية - جامعة الأزهر

د. مها محمد عبد القادر تكتب: دولة الابتكار.. نحو مجتمع ينتج المعرفة ويصنع المستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: السودان بين احتمالية التقسيم وتهديد الأمن القومي

اللواء حاتم البيباني

اللواء حاتم البيباني يكتب: عبدول في مجلس الشيوخ الأمريكي.. فرحة وتحفّظ وقراءة موضوعية

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: كيف أكلت الصحافة نفسها؟

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: صلوات في مقبرة الذات.. حين تقف ملامحنا الحقيقية جثة في مأتم الوجوه الزائفة!

المزيد