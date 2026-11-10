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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مهرجان بورسعيد يكرّم المنتج أحمد بدوي تقديرًا لإسهاماته في صناعة السينما

أحمد بدوي
أحمد بدوي
أحمد إبراهيم

أعلنت إدارة مهرجان بورسعيد السينمائي الدولي، برئاسة الناقد السينمائي أحمد عسر، والرئاسة الشرفية للمنتج هشام سليمان، عن تكريم المنتج السينمائي أحمد بدوي، خلال فعاليات الدورة الثانية من المهرجان، المقرر إقامتها خلال الفترة من 1 إلى 5 ديسمبر 2026، والتي تحمل شعار «سينما تُحيي الأمل»، وذلك تقديرًا لمسيرته المهنية وإسهاماته البارزة في صناعة السينما المصرية.

ويأتي هذا التكريم احتفاءً بأحد الأسماء المؤثرة في مجال الإنتاج السينمائي، حيث استطاع أحمد بدوي أن يرسخ مكانته من خلال مشاركته في تقديم مجموعة من الأعمال السينمائية التي جمعت بين القيمة الفنية والنجاح الجماهيري، وأسهمت في تعزيز حضور السينما المصرية على الساحة العربية.

من هو أحمد بدوي 

ويُعد أحمد بدوي من المنتجين الذين ارتبطت أسماؤهم بعدد من أبرز الأعمال السينمائية خلال السنوات الأخيرة، من بينها «ولاد رزق 3» و«الفيل الأزرق» و«كيرة والجن»، وهي أعمال حققت نجاحات جماهيرية لافتة، وعكست التطور الذي شهدته صناعة السينما المصرية على مستوى الإنتاج والتنفيذ.

وأكدت إدارة المهرجان أن تكريم أحمد بدوي يأتي في إطار حرص المهرجان على الاحتفاء بصُنّاع السينما خلف الكاميرا، وتقدير الدور المحوري الذي يؤديه المنتج السينمائي في دعم الإبداع وتطوير الصناعة، وتحويل الرؤى الفنية إلى أعمال قادرة على المنافسة والوصول إلى الجمهور.

ويواصل مهرجان بورسعيد السينمائي الدولي، من خلال دورته الثانية، ترسيخ رسالته في دعم الفن السابع والاحتفاء برموزه وصُنّاعه، وتعزيز مكانة مدينة بورسعيد على خريطة المهرجانات السينمائية والثقافية، تأكيدًا على دور السينما في نشر الأمل وبناء جسور التواصل بين الشعوب.

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