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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بورسعيد| بدوي يفتتح معرض "الابداع والتميز" ويشارك الطلاب باحتفالات أعياد الطفولة

وكيل تعليم بورسعيد يفتتح معرض الإبداع و التميز
وكيل تعليم بورسعيد يفتتح معرض الإبداع و التميز
محمد الغزاوى

افتتح محمود بدوي مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد معرض الابداع والتميز الذي نظمته مدرسة قاسم أمين الابتدائية التابعة لإدارة شرق التعليمية، احتفالًا بأعياد الطفولة، في إطار حرص تعليم بورسعيد على إبراز مواهب الطلاب وتنمية قدراتهم الإبداعية والفنية.

بدوي يفتتح معرض "الابداع والتميز" ويشارك طلاب مدرسة قاسم أمين الابتدائية الاحتفال بأعياد الطفولة

وتفقد مدير المديرية أروقة المعرض، الذي ضم مجموعة متنوعة من المنتجات والأعمال الإبداعية التي نفذها التلاميذ، وضم نماذج من الأنشطة الفنية والأعمال اليدوية والحرفية والابتكارات التكنولوجية، مشيدا بجودة المعروضات ومستواها الفني، وما عكسته من مهارات ومواهب طلابية متميزة، مثمنًا الجهود المبذولة في توظيف الأنشطة المدرسية بصورة عملية تسهم في اكتشاف قدرات التلاميذ وصقل مهاراتهم، وتحويل أفكارهم إلى منتجات وإبداعات ملموسة.

كما حرص وكيل تعليم بورسعيد على مشاركة طلاب المدرسة الاحتفال بعيد الطفولة من خلال الحفل الذي نظمته المدرسة، واستُهلت فقراته بالسلام الوطني وتلاوة آيات من القرآن الكريم، أعقبها قصيدة شعرية ثم استعراضا للتربية الرياضية، وفقرة متميزة لطلاب ذوي الهمم بعنوان "قادرون باختلاف"، واستعراضا لرياض الأطفال، وأختتم برنامج الحفل بفقرات غنائية لكورال المدرسة تحت اشراف أسرة التربية الموسيقية.

وأعرب الأستاذ محمود بدوي عن سعادته برقي فقرات الحفل، وما تضمنته من تنوع فني وتربوي، عكس حسن الإعداد والتنظيم والتكامل بين مختلف الأنشطة التربوية، مشيدًا بالمشاركة المتميزة للطلاب ذوي الهمم، مؤكدًا على أهمية اتاحة مساحات حقيقية لمشاركتهم وابراز قدراتهم ودمجهم في المجتمع المدرسية، باعتبارهم شركاء أساسيين في الحياة التعليمية والمجتمعية.

جاء ذلك بحضور الأستاذ محمد بدوي مدير إدارة شرق التعليمية، والدكتورة آمال شعبان مدير إدارة التعليم الابتدائي، والأستاذ رائد شاهين مدير المكتب الفني لمدير المديرية، والأستاذ كريم صالح وكيل الإدارة، والأستاذة فاطمة نجيب مدير مدرسة قاسم أمين الابتدائية، وجمع من قيادات إدارة شرق التعليمية وقيادات التعليم بالمحافظة.

بورسعيد محافظة بورسعيد تعليم بورسعيد التربية والتعليم

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